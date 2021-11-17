梅艷芳接受黃霑訪問影片被翻出　爆有段感情令自己之後心理不平衡

電影《梅艷芳》近來上映，講述已故天后梅艷芳的一生，當中一樣令人關注的是她的感情事，天后始終在愛情路上未能開花結果，而在她離世後，無綫曾在節目《無綫大寶藏》，製作一段關於她的紀念特輯，當中節錄了一段她於1994年的節目《花弗新世界》接受葉玉卿和黃霑訪問時，被「大逼供」的片段，大談感情經歷。



梅姐表示二十多歲時，可能只是跟某男友人坐在旁邊影張相，第二日都會傳緋聞。（影片截圖）

梅姐先講到覺得感情生活多姿多彩是一件苦事，「拍拖拍得多唔代表係好，我覺得我係辛苦，有個穩定嘅感情先係幸福㗎嘛，而家我係尋尋覓覓，根本係一種好辛苦嘅經歷。」雖然有過幾段情，但梅姐被問到對愛情的看法時，直言自己是在乎天長地久，並不是「曾經擁有」的那種人，「問題就係每一次我都好開心好投入嗰段感情嘅時候，我又唔想隱瞞，因為喺個樣度我係隱瞞唔到，我拍拖嘅時間，你會見到我個樣好開心，我成日都會笑，啲人就知道我拍拖㗎喇，啲記者朋友估吓估吓，氹唔夠我三句，我就話『唔好問啦』，佢哋就知㗎喇。」但卻反而令男方感到大壓力。

梅姐講到自己一結婚，一定要一生一世，因為是對感情的責任。（影片截圖）

梅姐講到有一個男朋友是學生，對娛樂圈，甚至是對梅姐的藝人身份不認識，認識後才聽她的歌，第一年相處得很開心，「但後來好多外面嘅壓力，佢係讀書仔啊，點樣養起我哋啊，一個月嘅花費咁大，漸漸個磨擦愈嚟愈多。」起初他們覺得不應該聽外間的聲音，但慢慢面對現實和將來，最後也是分手收場。

言談間感受到梅姐是個對感情極認真的人，無奈有時跟某些男友人只要一同出現，就會傳緋聞，所以即使有人想追她，可能也會被嚇怕，「都驚啦！突然間，個個星期封面都唔同嘅男朋友，可想而知呢個女人好極都有限，但我好多時真係畀人屈多，我根本連隔離嗰個人姓乜我都唔知。」真性情又率直的梅姐直言30歲前覺得婚姻在她人生中是重要的元素，很想找一個伴，組織一個四口之家，但接受訪問時約31歲的她說︰「我而家覺得好渺茫，我唔會再尋求身邊另一半，我唔會好渴望，因為我覺得每一次我渴望返嚟都係得個零，你會覺得嗰樣嘢根本唔會再存有幻想，而家就覺得如果有個朋友嘅話我會覺得好開心，但係冇嘅話，我唔會覺得好upset，因為我覺得我已經習慣咗。」

樂壇天后梅姐絕對是傳奇人物。（視覺中國）

再講到這個看法背後的原因，原來是因為梅姐21歲時的一段感情經歷令她「心理不平衡」，是一個很大的打擊，「嗰次打擊之後，我發誓我已經唔再相信男人，你嚟追我OK，但我唔會放一個好專心嘅感情落去畀某一個人，因為我覺得我唔再相信人，到幾年後我先平衡返少少。（霑叔︰講唔講得廿歲嗰時嗰個？）嗰段係異國情嚟嘅，喺外國發生。（霑叔︰好似圈中人嚟？）可以咁講。人名就唔好講啦，總之就唔係香港人啦，但都係喺香港開始，但係就延續到去第二度。（霑叔︰嗰個人好值得鍾意嘅？）咁當然好值得鍾意先會咁啦，但後期演變成三角（戀）囉。（葉玉卿︰佢有第三者？）可能嗰個係比我之前𠻹，佢嘅所謂第三者可能係我，但我唔知！發生咗呢段感情之後，原來後期佢都一路隱瞞，冇公開，有一次偶然機會之下，畀我知道咗成件事，我又唔想去踢爆，我好難面對嗰下嘅感受。」

王丹妮主演《梅艷芳》，電影帶影迷重溫梅姐昔日的兩段感情。（《梅艷芳》劇照）

據知，梅姐和近藤真彥有過一段地下情，他們在1984年認識，當年梅姐就正正是緣21歲，她於一場酒會上結識來香港開演唱會的日本男神近藤真彥，直到隔年相遇，對方還認得她，擦出愛火後，男方追求她，但有傳當時近藤真彥身邊早有女友中森明菜。

點擊下圖重溫梅姐與近藤真彥在台上合唱的珍貴一幕︰

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