台慶 | 曾志偉滿意今晚表現：一路做電話一路震，大家都話好感動

無綫（TVB）萬千星輝賀台慶昨晚（19日）圓滿結束。TVB副總經理曾志偉完騷後，在台上鼓舞一眾藝人同事，更頒獎給汪明荃（Liza姐），並指Liza姐係藝員榜樣。曾志偉完騷後接受訪問，他坦言對今晚好滿意，又話很多朋友都告訴他今晚很感動，「一路做，電話都一路震，大家都話好感動。」又表示：「今晚幾代表咗我返嚟希望見到嘅TVB。」



志偉對今晚表現好滿意。（周倪瑩 攝）

今晚擔任司儀的陳百祥（阿叻）開玩笑指本來以為曾志偉只會出任3、4個月副總經理，曾志偉笑言：「所以我一定唔會畀佢睇死，我會做4、5個月。返嚟見到好多同事，都係佢哋畀我嘅動力。啱啱分享，我、祖藍、C君，大家都係藝員出身，我哋都好了解藝員嘅需求、佢哋生命歷程。」又指剛剛分享是想鼓勵同事不用灰心：「好多國內平台搵我哋合作。所以我同藝員同事分享，我哋好多嘢做。」

志偉完騷後在台上同鼓舞一眾藝員同事。（陳順禎 攝）

有指曾志偉密密搵舊人回巢合作，其中一人是顧紀筠，曾志偉笑指：「都唔敢搵人飲茶，一搵就斟。」但強調希望新舊人一齊合作。

至於公開頒獎畀Liza姐，曾志偉則指：「阿姐係唯一一個喺TVB無間斷、冇離開過TVB，工作50周年，所以公司規例原本係餐廳頒獎，但我覺得應該係今晚，一個莊重啲嘅場合，阿姐唔單止服務TVB，仲服務香港市民。精神好適宜藝人學習。」

今晚在頭後剃上代表55周年的造型，曾志偉則指比起當年獎門人已經低調咗：「而家呢個職位，唔敢搞得太花。寫咗個55就算。」

志偉話已經低調咗。（陳順禎 攝）

志偉話希望新舊人一齊合作。（陳順禎 攝）

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