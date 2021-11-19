台慶｜草蜢寶刀未老勁歌熱舞竟大敗 譚俊彥帶領跳手舞勁尷尬

撰文：李婉文
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《萬千星輝賀台慶2021》周五（19日）晚於電視城隆重舉行，台前幕後至少三百人慶祝TVB 54歲生日，一眾藝人更加是盛裝出席，隆重其事。一班藝員歌手分成歌星隊和藝員隊對決爭獎金獎品。男藝員表演手舞、花式體操和疊羅漢，由譚俊彥帶領跳手舞，感覺尷尬。而男歌手們就唱出多首經典歌曲，最後有草蜢出場。

最後由藝員隊贏。（電視截圖）

草蜢唱出多首金曲，如《忘情森巴舞》、《熱力節拍Wou Bom Ba》等，加上勁歌熱舞，果然是寶刀未老，帶動全場氣氛！兩組表演完後，由觀眾投票選出支持的一組，最後竟由藝員隊大炒歌星隊，令人大跌眼鏡！

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