Edan爆與邱鋒澤合作全因一個DM　親自拍片教對方彈琴亦在所不辭

MIRROR成員Edan（呂爵安）與台灣男歌手邱鋒澤於上星期四（18/11）一連推出兩首合唱歌，包括廣東話版的《一表人才》及國語版的《年青有為》，兩人更相隔兩地分別在香港和台灣拍MV，兩個版本的MV短短兩日已錄得破百萬的觀看次數，大受香港及台灣歌迷喜愛。



Edan昨晚（20日）在Instagram講述自己與邱鋒澤的緣份其實由一個DM開始，當其時他回覆邱鋒澤的限時動態表示自己是對方的粉絲，更會每集追看《娛樂百分百》的狼人殺，結果七個月後就得到對方合作一首歌的邀請：「突然收到鋒澤的msg（訊息）說想一起合作一首歌，當下驚呆了，想都沒想就立馬說好了！但那時候只是以為一起cover歌，完全沒想過是出合唱歌(當然心裏超想)。所以當知道是想出合唱歌的時候，真的樂翻天了，立刻打給花姐，跟她說： 邱鋒澤找我出合唱歌欸！我再忙也要做！」

Edan表示自己與邱鋒澤的緣份其實由一個DM開始，當其時他回覆邱鋒澤的限時動態表示自己是對方的粉絲，更會每集追看《娛樂百分百》的狼人殺，結果七個月後就得到對方合作一首歌的邀請（Instagram：@edanlui）

之後Edan馬上聯絡Edward Chan諮詢音樂合作上的事宜，又透過他與台灣製作人Nick及張暐弘溝通創造出兩個版本的作品，然之後Edan就膽粗粗直接親自找Wyman（黃偉文）：「真的很感謝Wyman願意為我們去填這兩份詞，我真的超喜歡，亦感激大師為我這一年的作品畫上一個完美的句號！」他又感謝作曲的林奕匡，坦言自己收到demo後一直對它念念不忘：「從4月收到這首demo，一直對它念念不忘，跟自己說有機會一定要出，想不到這個機會真的來了，經常說歌有歌命，我一發給鋒澤聽，他便已經愛上，所以用在這次合作裏真的是the best timing！」

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能夠成功促成今次的跨地合作，Edan表示要多謝的就是邱鋒澤：「真的很感激你願意找我合作，真的太夢幻了，除了幫我解鎖了國語歌外，亦令我對這首歌的信心大增，感激你的用心和努力，從完全不會講，到能把廣東話唱得那麼好，絕對是不容易的事，太厲害了！也感激你們不斷地配合我們，由MV到我的很多鬼點子，甚至鋼琴solo你們都一一願意去完成，真的十分拼和專業！很高興能認識到你這個朋友，期待我們再合作和真的碰面的那一刻！」

Edan（上）與邱鋒澤（下）早前齊齊直播分享合作心得。（Instagram：@edanlui）

Edan又公開了一段自己親自拍片教邱鋒澤在MV中鋼琴獨奏部分的片段，影片中的他用普通話教導對方：「這樣子，如果快一點的話，跟速度的話就是這樣...嗯不好意思彈錯了，哈哈，還未練好，對，就是類似這樣，加油！」鋒澤亦留言回覆感謝Edan，並盼望之後兩人還有機會可以再合作：「我到現還在興奮中！覺得這像是一場夢，萬分感謝！」

Edan親自拍片教邱鋒澤在MV中鋼琴獨奏。（Instagram：@edanlui）

Edan在MV中有鋼琴獨奏部分。（《一表人才》MV影片截圖）

邱鋒澤在MV中都有鋼琴獨奏的鏡頭。（《年青有為》MV影片截圖）

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