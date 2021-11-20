Edan呂爵安騷身材直言喊戲最攰　邱鋒澤唱廣東歌解鎖人生願望清單

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）周四（18/11）公開與狼人殺男神邱鋒澤合唱的新歌《一表人才》，兩人更同時推出國語版的《年青有為》，實行火力全開將新人獎收為囊中物。Edan為造勢與邱鋒澤昨晚聯乘直播，二人穿着同款「情侶衛衣」登場，高峰吸引近2萬人次收看，人氣爆燈，更即席演唱兩個版本的副歌，讓一眾粉絲相當驚喜。



Edan與邱鋒澤今晚聯乘直播，二人穿着同款「情侶衛衣」登場，高峰吸引近2萬人次收看，人氣爆燈。

緣份剛剛好

Edan自言唱歌功力還有很大距離，加上今年的三首歌曲風都比較類似，所以仍然在猶豫要不要出第四首歌，而二人的合作其實來得超突然，9月20日收到邱鋒澤IG DM邀請合作，原本只想小小的來個Cover，從來都沒有想過會一起合唱：「邱鋒澤想跟我出廣東歌，真的嗎？」二人提起緣份起源於各自的兩首歌《絕對發言》與《小諧星》，Edan直言是狼人殺粉絲「真的很神奇、像發夢一樣」，而邱鋒澤亦表示從小接觸香港音樂，算是達成了Bucket List（願望清單）的其中一項：「唱了人生第一首廣東歌，人生就是那麼奇妙。」

+ 8

二人亦提起對彼此的第一印象，邱鋒澤說：「我們頻率挺相同，講話都很快；聊天很自在，想講什麼就直接講，9月到現在兩個月都不到，一切都好突然，命運的安排吧。」Edan亦指邱鋒澤超級隨和、完全沒有架子，完全是一拍即合。二人透露今次合作的時間緊迫，一開始也沒想要兩個版本，其實只有一星期選歌，而這首Demo是在上架《小諧星》前Edan已經很喜歡的曲，而邱鋒澤亦對這首曲一「聽」鍾情：「好感動、好悲傷，就是這首歌了，感謝林奕匡。」

Edan對邱鋒澤的廣東話咬字相當敬佩：「我講了24年廣東話還是被說有懶音，怎麼咬得那麼好，太厲害了，花姐還說糟糕了邱鋒澤比我咬得還好。」邱鋒澤直言面對一大難關：其實我不太會說，比我想像中的難很多，『來』、『約』是我卡最久，這首歌錄最久，看到大家留言其實有種成就感，深深佩服唱粵語的人。」Edan也坦言：「從小到大我聽很多國語歌，某程度上我唱國語比廣東歌自然。」令網民紛紛跪求國語版片的《小諧星》。

點擊圖輯睇兩首MV故事：

+ 14

今次的MV同樣是跨境合作，出來的效果卻驚人地融洽，冇淚腺的Edan直言最難是喊戲：「要我哭等於要我死，不過今年有拍劇拍電影，好像有點進步，要迫自己哭真的很累。」邱鋒澤亦指：「有很多需要想像的獨角戲，演戲方面我也是初學者。」他更揶揄Edan：「在健身房故意要Show手擘，很帥哦，乳溝很深哦！」Edan亦笑指：「身材是24年來最好，但利申這次我沒有像《My Apple Pie》那樣自己提要求。」二人更約定兩個版本的MV破百萬觀看的話，會齊齊騷肌報答粉絲。