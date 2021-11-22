大S離婚｜富二代汪小菲身家達12億　爭產風波在即1.7億豪宅點分？

台灣女星大S（徐熙媛）於今年6月曾自爆於內地富二代老公汪小菲辦理離婚手續，經多月拉鋸後兩人終於在今日（22日）正式宣布離婚，結束十年婚姻夫妻關係。兩人婚姻破裂後雖然已協議共同撫養兩個小朋友，但由於兩人選擇打離婚官司，將面臨一連串的爭產風波，大S名下的豪宅、以及汪小菲以大S名字命名的酒店「S HOTEL」等資產會如何分配，成為了外界的焦點。



大S昨日（5日）宣布與內地富二代汪小菲正辦理離婚手續。（微博：@大S）

據台灣傳媒報道，大S於18歲加入娛樂圈後爆紅賺了不少錢，2009年時曾一年賺8000萬台幣（約2200萬港元），因此本來就是個「小富婆」，當年與經營飲食生意的富二代汪小菲結婚時亦被外界認為兩人門當戶對。另外，大S名下又有多幢豪宅，包括台北信義區一間她於2011年用2億7千萬台幣（約7800萬港元）買下兩個單位並將其打通，去年5月已經賣出；現時名下還有兩間合共市價破6億台幣（約1億7千萬港元）的豪宅單位，其中一間大S目前所居住的台北信義區6000尺豪宅，當年由汪小菲買下，並登記在大S的名義之下 ，大S曾表示「因為小菲不是台灣籍，為了方便，就登記給我。」現時該豪宅市值4億7百萬新台幣（約1.12億元港元）。

大S的台北豪宅。（網上圖片）

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另外，汪小菲於2016年以大S名字命名兼當年豪花3.5億台幣（約8400萬港元）在台灣起的酒店「S HOTEL」，資本額達3億台幣，除了他本人出任董事長之外，他的媽媽張蘭及大S媽媽黃春梅亦是酒店的董事之一。S HOTEL自成立以來憑愛妻愛家形象而話題不斷，而且酒店大堂剛掛有大S的照片，有傳媒今日爆料指兩人離婚後汪小菲有意將S HOTEL改名「菲行商旅」，不過相關內部人士隨即否認並表示沒收到總公司將酒店改名的消息，如今兩人宣布離婚，酒店的名字及股權的分配亦成為焦點。

大S和汪小菲於2017年現身S HOTEL的開幕禮。（VCG）

S HOTEL網站現時還未改名。（S HOTEL官網）

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汪小菲之所以被稱作富二代，全因有個富媽媽，其母張蘭曾創立餐飲品牌俏江南，2015年退出俏江南董事會，現在仍是女強人。根據內地傳媒報道，他的母親成立一個專注餐飲投資的私募「易基金」，規模約10億人民幣（約12.2億港元），在中國內地依舊財力雄厚。

汪小菲的媽媽張蘭財力雄厚。（VCG）

大S離婚｜與汪小菲婚姻破裂早有端倪 回顧兩人十年婚姻時間線