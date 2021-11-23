潘嘉德否認港劇衰退指TVB需時間進步　網友：現在的劇集品質太差

無綫電視於上星期六（20日）舉辦邁向55周年台慶，逾250名藝員同歌手演出，草蜢、李克勤、陳柏宇等強勢助陣，場面熱鬧。多年來，TVB除了陪伴一代香港人成長以外，對內地觀眾也影響深遠，不過近幾年大家對於TVB劇集的評價不一，不少人都認為港劇沒落，日前，前TVB金牌監製潘嘉德在接受內地媒體訪問時，也有談及這個問題。



潘嘉德談現在的港劇問題。（資料圖片）

潘嘉德在訪問中表示，現在選擇太多了，所以有人說港劇反響沒有那麼好。3年前，他離開TVB，大部分時間回歸為一名普通的香港觀眾，於他而言，港劇並非不好，潘嘉德坦言，起碼自己還在看，親戚也在看，如今在香港去問每一個家庭，電視機選擇的第一個台肯定還是翡翠台。在他看來，香港觀眾看TVB的習慣還在，只是TVB需要時間和空間去嘗試、進步，但總的來說，港劇在轉變，在摸索如何保持自己風格的同時，還可以與時並進。

潘嘉德表示港劇正在摸索如何平衡保持自我風格又與時俱進。（VCG）

在TVB工作的四十餘年中，潘嘉德炮製了很多經典劇集，包括《刑事偵緝檔案》系列、《鑒證實錄》系列、《衝上雲霄》、《On Call 36小時》等，每一個人物都有血有肉，將「生活」放入戲劇，無論故事、人物、細節等都能引起觀眾共鳴，當中很多角色，至今仍很難超越。

對此，不少網友都留言道：「潘的意思是，港劇的觀眾群體依然存在。而衰退主要指的是品質衰退」、「問題是現在劇集的品質真的太差了，偶爾有高水準劇集，但總體還是差劇多」、「也和演員有一定關係，青黃不接，來來去去還要找以前的演員回來救場」等。