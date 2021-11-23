台慶｜梁梓禧受「新人演員追夢」感動　開班免費教年輕藝員改懶音

今年TVB台慶可以用「有笑有淚」來形容，除了紅地氈女星衣着搶眼，表演帶給人歡笑外，好幾個表演環節更以小劇場方式將演員之路上的辛酸一一呈現出來，其中由林正峰、焦浩軒、簡家麒、孟希璘、何沛珈合演的「新人演員追夢」一Part更感動了不少在座的藝員。想不到，當晚正在家觀看的梁梓禧（Roland）（前名：梁奕倫）也被感動，表示想「幫一幫呢班後生仔」。



「新人演員追夢」呢個表演好感人。（資料圖片）

梁梓禧也在Facebook上公開表示，願意開班教他們這班新人。他接受《香港01》訪問時說：「話晒我係半隻腳喺娛樂圈，其實乜都要睇吓。咁啱嗰晚見到有TVB台慶就睇吓啦，我知嗰Part係鄧智堅做導演，有少少話劇元素，不過你明啦，有職業病都會特別留意啲咬字。佢哋真係好多懶音，所以我就諗，不如咁啦，叔叔幫佢哋上兩堂KO（改善）佢哋懶音咬字，咁樣娛樂圈條路先會行得長。」

梁梓禧有多年主持經驗。（網上圖片）

其實梁梓禧多年已開設「兒童才藝學院」教授小朋友演講、咬字的學院，素來都有不少捧場客。他更表示除小朋友之餘，原來也有成人找他教授技巧，他說：「本來都唔係專門教大人，後尾有啲老闆話想改進演講技巧，令其他人留心佢講嘢，又走咗嚟搵我教。」

當晚有台下藝員睇到喊。（資料圖片）

他自知初入行的TVB藝員人工低，所以決定今次是無償教授：「啱啱入行邊搵到咁多，當幫吓年輕人啦。」記者問：「平時收幾錢？」他回答：「睇情況啦，普通人可能收平啲，老闆級都要收$3000一堂。」他續說，如果有其他年輕藝員有興趣，也可以一同找他報名：「一班5-10個人啦，盡量group埋一齊搵我，單對單教叔叔頂唔順㗎。我諗住一日7-8個鐘，抽兩日時間就可以搞掂晒佢哋啲懶音。」梁梓禧呢位「叔叔」真係好有心！

2018年梁梓禧與多位友人創辦香港兒童才藝學院。