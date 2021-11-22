台慶｜收視創3年新高最高27.8點　草蜢及炎明熹上熱搜

匯聚逾200位藝員及歌手傾力演出之《萬千星輝賀台慶》，在群策群力、上下一心努力演出下，收視報捷，電視直播收視取得平均24.7點，最高27.8點，超逾243萬觀眾曾收看，創過去3年收視新高。除取得收視佳績外，《萬千星輝賀台慶》當晚四小時內獲3萬多討論標題，內地微博熱搜稱冠，香港谷歌TVB台慶、草蜢及炎明熹熱搜十大佔據3席，成績斐然！

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《萬千星輝賀台慶》最高收視27.8點落在李思捷主持之「思密Party」環節中，可見思捷主持的魅力及《思家大戰》受歡迎程度，該節目播映了12集，收視穩步上揚，上周日（21日）最新一集取得播映以來最高19.4點收視，亦為2021年至今同時段收視最高節目，成績驕人，網上討論更增加59%，據悉，該節目將會添食至26集。

《東張西望》上周14及15日一連兩晚報道聾啞女子美華被屋苑女保安阿娟繼承爸爸遺產從而佔屋，自己無家可歸，引來網民熱烈討論，節目播出後觸動人心，引起社會關注及迴響，周一（15日）跨平台直播收視25.9點，近170萬觀眾收看，乃今年《東張西望》收視位列第二的一集（不包括颱風日）。

美華案好多人關注。（節目截圖）

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