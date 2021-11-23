50歲陳豪台慶一問三不知意外獲激讚　絕對是男明星們的必修課

今年TVB台慶星光黯淡，幸得四位視帝陳豪、王浩信、馬國明和陳展鵬依然賣力撐場。當中，陳豪雖然未似陳展鵬帶隊表演疊羅漢，但他在「思密Party」環節中簡單幾句說話除了成為當晚亮點所在，獲不少觀眾盛讚外，更給一眾男明星們上了一堂必修課！



陳豪簡單幾字，成為男星們上了一堂必修課。（陳順禎攝）

當被李思捷要求講出「最想結婚的TVB女藝人」時，陳豪不假思索地回答：「陳茵媺（結咗婚啦喎）嚇？唔算咩？（即係最想／最恨嫁的女藝人）我唔知喎……（畀多次機會你）…….」最後，陳豪想了許久，在靠別人提示才講出「湯洛雯」三個字。陳豪雖然在TVB與不少女藝人合作，但從這個答案看得出，他和女藝人私下都保持距離，對於女藝人想不想結婚，他是一點都不知道，唯一能令他記在心裡的由始至終亦只有太太陳茵媺一個。

點撃下圖重溫當時情況：

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陳豪婚後給予陳茵媺百分百的安全感，更令她甘願放棄當一線花旦的機會，為陳豪生下三個小孩，安心做全職太太。陳豪亦盡力給予她幸福的生活，不但每月花約10萬租住2,200呎南灣豪宅，亦會不時送上Hermès手袋予陳茵媺感謝太太付出。作為已婚的男藝人，陳豪懂得避忌，拒絕所有緋聞，懂得把工作和生活分開，將戲裡經歷的愛情，在拍完戲後回到現實生活，絕對是對家庭的擔當和責任心。

超級幸福一家五口！（IG/@aimeechan_official）

陳茵媺的幸福是掩蓋不住：