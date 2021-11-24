藝人為搵真銀紛紛移居上海　輪住曬當地豪宅鬥富貴

撰文：黃欣華
出版：更新：

近年不少香港藝人將工作重心轉移內地，為方便搵真銀甚至早已移居上海並在當地置業。讓我們數一數移居上海的藝人，順便了解一下部分藝人在當地的豪宅吧！

點撃下圖睇藝人上海豪宅：

+24
香港藝人動向