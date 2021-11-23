林家謙曾受邀上TVB台慶惜檔期不合　受前輩草蜢賞識想齊跳森巴舞

歌手林家謙（Terence）今日（23日）出席時裝品牌活動。上周六無綫（TVB）台慶邀來組合「草蜢」表演，前輩蘇智威大讚林家謙歌好聽、又多才多藝，林家謙今日接受《香港01》訪問時感謝前輩賞識，又表示如果有機會合作，可以試下一齊跳舞：「提起草蜢應該係森巴舞？以前中學好似會跳。」他又透露曾受邀到台慶演出，惜檔期不合告吹。

林家謙今日（23日）出席時裝品牌活動。（周倪瑩 攝）

台慶 | 草蜢欣賞後輩林奕匡同林家謙 MIRROR、姜濤個個都鍾意

商台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」開始進行投票，林家謙就話仲未投票，但可能會投給姜濤和好友Tyson Yoshi：「我投會唔會好唔中立㗎。（諗到未？）未諗到，個個都好好。（鍾意邊個？）諗好先囉！阿姜、Tyson。」至於有沒有信心蟬聯「我最喜愛男歌手獎」，他坦言一半半：「我又唔可以話冇，一半半囉！我又唔可以妄自菲薄，我覺得勝算唔大囉！」

在場有約百位粉絲舉牌支持偶像。（周倪瑩 攝）

因拉闊音樂會結緣的林家謙和Tyson Yoshi近來受訪時不時有搞笑互動，更被網友湊成CP。林家謙笑言覺得搞笑：「唔知點解同佢啲Chemistry（化學作用）咁大呢，可能佢似我以前啲中學同學囉！佢有搞笑一面。呢個搞笑要對到某種Frequency（頻率）嘅搞笑先Click（着）到囉！有時我哋搞嗰啲笑先得佢明囉！有時其他人都唔明，唔緊要，你明就得㗎啦！（唔怕Tyson女友Christy呷醋？）唔會啩！我聽講Christy都好鍾意我哋既互動喎。（見過Christy未？）見過有次做完嘢，食宵夜？去買嘢食，我見到佢哋，Hi咗。」

林家謙話有一半信心蟬聯「我最喜愛男歌手獎」。（周倪瑩 攝）

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