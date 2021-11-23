陳卓賢唔開心會同姜濤圍爐取暖　女友盧慧敏：陪伴係最好嘅支持

MIRROR成員陳卓賢（Ian）女友盧慧敏（Amy）今日（23日）出席時裝品牌活動。下月便是聖誕，問Amy有沒有安排聖誕浪漫行程，她坦言希望兩人聖誕都可以在工作中渡過，又未諗好送甚麼聖誕禮物，但會送聖誕祝福：「大家都係送聖誕祝福。以前（拍拖）會送小手作。以前細個花好多時間做小手作，DIY作品，去深水埗、唔同地方買燈飾仔，自己再砌一個好誇張嘅禮物。而家寫卡，祝福唔使好大。（會唔會同男友Staycation？）自己唔係個太Staycation嘅人。有試過參與過Party，雖然得3、4個人，但係係Staycation。」

Amy聖誕未諗好送咩禮物畀男友，決定送祝福。（周倪瑩 攝）

昨日Ian出席公開活動受訪坦言，自己情緒容易有上落，較易鑽牛角尖；又指由於同姜濤是頭兩個出Solo的成員，故明白對方煩惱及壓力，偶爾會同傾偈互相安慰，圍爐取暖。Amy今日接受《香港01》訪問時坦言都有鼓勵男友：「可能做呢一行，接受好多唔同意見，有好有壞，好多時候藝人要盡力pick up所有嘢，盡最好狀態，呢樣嘢佢一路都做得好好。」她又會陪男友出街散心紓壓：「陪伴就係最好嘅支持，唔使特別做啲咩。」

Amy話陪伴係最好嘅支持（周倪瑩 攝）

Amy Lo好可愛。（周倪瑩 攝）

姜濤和陳卓賢（Ian）。（葉志明攝）

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