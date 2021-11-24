地獄公使劇評︱第3集出事釀追看性急跌　超越《魷魚遊戲》有難度

劉亞仁和金賢珠等主演的Netflix新劇《地獄公使》上週開播，僅花了一天就登上全球排行榜冠軍，打破了《魷魚遊戲》的紀錄。可是劇集上架近一星期，似乎觀眾對此評價兩極，究竟值不值得花時間收看呢？



《地獄公使》中的地獄使者被笑與《Sweet Home》的蛋白質怪撞樣。（Netflix）

先講一下《地獄公使》的故事，內容圍繞不存在世上地獄使者的出現，人類會在無預警情況下收到進行「演示」的通知，在指定時間被帶到地獄進行審判。此時隨着劉亞仁帶領的新興宗教「新真理教」的竄起，人類相信了行為作惡便會被神召喚到地獄。相反，否定的人就會被視為違犯神的召意，遭到稱為「箭鏃」的盲目信徒懲罰，讓社會成為了人間煉獄。

《地獄公使》打破了天使既定印象，把它與死亡連結起來。（Netflix）

題材打破天使既定印象 19禁場面血腥又過癮

《地獄公使》以邪教為題，雖然是韓劇常見，但卻被讚夠新穎。劇中「罪人」會收到來到天使的死亡通知，可說是完全打破了天使善良的既定印象，加入邪教的元素，想法難怪獲讚創新。而劇中地獄使者出現後，懲罰「罪人」時必定會打到對方頭破血流，以及燒死人等的19禁的血腥畫面絕對能夠滿足重口味觀眾的觀感。

把世界變成地獄，其實是人類的錯？（Netflix）

拋出多個人性黑暗面 吸引觀眾反覆思考「地獄」定義

劇集帶出了不少人性的黑暗面，但記者感受最深的，相信就是「最可怕的可能是人」這一點。《地獄公使》韓文劇名只有「地獄」兩字，比起中文譯名，原名似乎想帶出的反思點更明確。劇中人類被地獄使者搞得人心惶惶，但清晰的觀眾就會知道，把社會弄得如此混亂的正正就是人類。人類通過媒體和社交網絡等散播和吸收新宗教的資訊，不禁讓人反思，死亡本來不讓人覺得可怕，可怕的是地獄由人類一手一腳造成。

打着劉亞仁旗號開播，演一半就被賜死，難免覺得有被欺騙的感覺。（Netflix）

靠劉亞仁充撐卻被賜死 第三集分水嶺令追看性急跌

相信不少觀眾與記者一樣，一半是衝着劉亞仁才收看《地獄公使》。作為「新真理教」首領，但劉亞仁竟然在第3集被賜死，甚至等到第6集也不見他翻生，實在有些少衝擊。第4集開始故事線更跳到4年後，朴正民和元真兒的愛情結晶初生數天就收到死亡預告上，就像在看另一部劇一樣。

的確朴正民和元真兒都是好戲之人，但對比之下，其細膩程度始終不及影帝劉亞仁。劉亞仁固然之演技好，單靠一人之力也能成功撐起頭3集，他100%完美還原原著「鄭晉守」一角更是相當加分。演到一半被賜死，難怪部分觀眾批評劇集雷聲大雨點小，故事線一轉就追看度急跌。

短短6集也沒有交代好世界觀，留下大堆疑團就結束，記者實在覺得非常可惜。（Netflix）

結尾留下過多疑問 愈睇愈離地成全劇敗筆？

雖說《地獄公使》應該會有下一季，但也不得抱怨一下，編劇會否留下過多疑問，甚至連整個世界觀都沒有好好解釋過。相信看完6集，觀眾也會有「劉亞仁會復活？」、「初生嬰兒為甚麼能避過一劫？」和「起初就介入的刑警與女兒的下落？」等的問題，這亦洐生出劇情離地的負評。由於觀眾對劇中的世界觀沒有概念，所以根本無法理解社會上的各種極端現象，包括媒體警方都站在新宗教一方、「箭鏃」的胡作非為和人人盲目信從等。觀眾唯有套用在現實社會中，因此只會有離地和難以入戲的的感覺。

《地獄公使》在畫面、特技和演員實力上看，無疑是一部高質素作品，但要與爆紅的《魷魚遊戲》比較的話，記者就覺得超越不了。雖然前者想帶出的思考點更多，可是卻不如後者簡單易明，看畢全劇可能腦中只會留下一個大大的問號。《地獄公使》好在只有6集，要追看也不會花太多時間，但要是有新一季的話，記者建議編劇能先把世界觀解釋清楚，之後再集中在劇情上。

整體來說《地獄公使》也是部畫面精彩的作品，最大優點是6集完食！（Netflix）

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