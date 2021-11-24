林峯新歌《忘我》邀Janice Man拍攝MV　網友大讚：好有CP感

林峯近年將工作重心轉至內地，去年加盟華納唱片，繼今年7月首次推出全新粵語單曲《唱情歌的人》後，11月又發布首張國語EP《忘我》，日前沉溺系单曲《别闹》也於23日上線，更邀請Janice Man（文詠珊）出演MV女主角，令網友大感驚喜。



林峯在MV中扮演催眠治療師，Janice Man則飾演是一個為情所傷，以為自己會在不斷循環的夢境中永遠耽溺沉淪的女子，在遇到林峯後，靠催眠入夢來治愈自己，恍然大悟與其糾結過去，不如抓緊現在，好好面對未來。當中Janice Man有不少獨角戲，將失落、頹廢、釋懷的狀態詮釋得淋漓盡致；而林峯留鬚出演滄桑感十足，畫面頗有電影質感，唯美浪漫。雖然兩人相差9歲，但配合相當默契，型男靚女搭配格外養眼，令網友忍不住直呼：「好有CP感」，更期待他們能在影視方面合作。

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其實今次是Janice Man時隔7年再度拍攝MV，今年32歲的她由2014年開始進攻內地市場，拍攝了多套影視作品，演技獲得不少觀眾認可，加之其甜美又冷艷的樣貌，戲路也非常寬廣，現在共有四套電影、三套劇集待上映及播出，影視邀約不斷，當中包括她擔任女主角的大熱電影《誤殺2》，算是香港轉戰內地非常成功的女星之一。

Janice Man挑戰不同類型角色。（《誤殺2》劇照）