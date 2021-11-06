星辰大海 | 林峯劉濤新劇收視全國第一　女方回歸草根角色獲好評

由劉濤、林峯主演的電視劇《星辰大海》於10月30日在內地湖南衛視首播，當晚收視即破1之餘，更打破近10個月的省級衛視新紀錄，成為省級衛視2021年第一套首播即時收視破1的電視劇。



《星辰大海》收視如虹。（劇集海報）

其實早在預告片播出之際，劇集曾遭到群嘲，以為又是打著勵志旗號，拍攝偶像劇。但播出之後，收視連續四日破1，網友更直呼「上頭」，致勝的主要原因，大概有兩點。首先，整個故事不乏狗血之處，但勝在劇情緊湊，不拖沓。

劉濤飾演的女主角簡愛原本一家三口幸福美滿，可惜媽媽出軌，爸爸因愛生恨殺死妻子，最後自殺，一瞬間劉濤變成孤兒，其後覬覦父親遺產的姑媽帶著一雙兒女鳩佔鵲巢，遭到苛刻對待，姑媽更花光父親的積蓄，劉濤只可以一邊打工，一邊準備成人自考大學。

劉濤一邊打工一邊溫書。（視頻截圖）

然而，因表弟闖禍被追債，姑媽情急之下將劉濤騙去鄉下「出嫁」，以用彩禮還債，而這位「丈夫」是有病的傻子，在他想侵犯劉濤時，突然犯病口吐白沫，劉濤趁機逃走，回到家中找姑媽理論，一氣之下用硬物砸傷了對方，連夜逃到廣州。

而劇情的狗血之處也就此開始，劉濤遇到的貴人一個接一個：麵店打工老闆包吃住，之後還出糧給她；因送外賣結實夜總會上班的女孩阿英，直接邀她入住自己租的房子，還介紹其去夜總會工作（當然，劉濤最後回絕了）；穿著室友的職業裝去發達的外貿公司求職，因無學歷被拒，這時大客戶林峯出現，迫於無奈讓劉濤幫忙應急，一杯咖啡灑在了林峯身上，而林峯不止不怪責，還表示下次來要再見到劉濤，從而獲得工作機會……完全就是熟悉的偶像劇場景，別人除了學歷高還要靠層層關係疏通，但劉濤只需要打翻一杯咖啡！

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此外，劇集的另一個「爽點」在於，女主角雖然出身草根，但從來不會任人欺負。最初在麵店打工時，突遭男老闆咸豬手，劉濤二話不說馬上走人；在外貿公司做茶水小妹，幫業績第一的員工梁冰做業務，卻被對方出陰招無得轉做跟單員，知道真相後她直接闖入會議室，當著眾領導的面揭穿梁冰；職場遇到老同學文馨，兩人成為競爭對手，對方要挾以學歷造假、證書造假等要挾劉濤，劉濤直接自己坦白，最後離職……之後還會經歷開飯店、做保姆、創辦公司等起起跌跌。

劉濤在劇中從不任人欺凌。（劇照）

總的來說，劇中劉濤美強慘的一面能引起打工人的共鳴，生活場景與造型也符合人物背景，但職場同愛情情節卻過於理想化。不過，劉濤近年來都以女強人角色為主，令網友有些審美疲勞，今次回歸草根做起，收穫了不少好評，演技也很自然，相信這也是觀眾追劇的動力。