全民造星IV︱天籟Ash冇得留低　梁祖堯接受唔到：評判Foul錯人喇

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚播出第十八集，繼續是60強進40強的首輪分組對決，上集中性打扮的Dru和靚聲Emiko慘遭淘汰，今集亦有人氣參賽者冇得留低。



今集首個對決是A4組對B2組。首先出場的是芯駖、超酸、子涓、Win Win、So Ching和筠兒組成的A4組，雖然六女默契十足亦非常獨立，但導師許廷鏗卻非常擔心她們唱歌能力，幸好她們最後在台上跳唱《Lady Killa》十分高質，獲得評判一致讚賞，當中的鍾舒漫直指她們專業，而泳兒更說：「我覺得你哋呢隊可以出道！」

A4組的《Lady Killa》壓台感十足。（電視畫面）

然後出場是Liu哥、阿Mic、Ana、WINKA、Ash和鐵鐵組成的B2組，六女感情深厚，相處融洽，就算鐵鐵和Ash未必跟得上進度，但隊友仍然好樂意伸出援手，而她們在台上演唱《相信一切是最好的安排》，多位唱將表現出色，連帶鐵鐵亦有超水準表現，可是評判陳輝陽不太買帳：「係唔係需要跳埋呢？」與身在後台的導師梁祖堯和監製花姐（黃慧君）意見相左，其中花姐更說：「我認同（唔需要），唔係下下都要跳舞。」

B2組的《相信一切是最好的安排》賣靚聲。（電視畫面）

在Dance Battle環節中，雖然B2組鐵鐵克服了神不守舍的狀態，但奈何A4組有不少舞蹈經驗豐富的參賽者，令B2組明顯比較輸蝕，而A4最後亦獲得四盞燈勝出，而在淘汰階段亦出現了同票的情況，阿Mic和Ash各得兩票，最後五位評判重新投票，擁有天籟之聲的Ash在獲得三票的情況下遭到淘汰，導師梁祖堯明顯不接受這個結果：「我唔明呀，Ash係我最想留低，我由Casting已經最想留佢，點解會咁」、「佢哋Foul錯人喇」。

除了少爺占，四位評判都認為A4組（左）技高一籌。（電視畫面）

Ash被Foul後立即攬住導師梁祖堯。（電視畫面）

點擊下圖觀看Ash「執包袱」情況：

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