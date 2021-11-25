傅穎連環爆Cookies料　公開解散殘酷過程兼被迫行「健康性感」

現年37歲的傅穎（Theresa）近年主力在內地發展，除了演藝工作外，她又不時發表驚人的言論，為網民提供不少花生。未知是否想食住個勢，她最近就以「傅穎出道20周年特輯」推出一系列的爆料短片，賀一賀自己，她在影片公開當年組合解散的殘酷過程，又指年紀輕輕經常被迫行「健康性感」路線，一度淚灑攝影棚！



傅穎出道20周年，出爆料特輯非常爆！（IG/@theresafu.ww）

眾所周知Theresa是前女子組合Cookies的成員，她在抖音推出的「傅穎出道20周年特輯」中說道明年是自己出道的20周年，她強調出道前曾擔任過雜誌模特兒，並非嫩模。她指當時模特兒公司叫了所有女模特兒面試，面試成功後就學唱歌、跳舞和化妝，集訓了差不多半年後就正式以九人女子組合Cookies出道。對於她輟學入行，曾遭到媽媽的反對，更指她只有死路一條。

Cookies最初由9位成員組成，出道作品《心急人上》深受不少年輕人喜愛。（網上圖片）

入行初期，面對密密麻麻的工作，Theresa指連睡覺的時間都沒有，更令她多次病倒入院。至於當年Cookies解散的原因她指是因為公司的人事變動，即整家公司換了一批人，因此Cookies變成了Mini Cookies，她稱：「記憶裡，我們是一個一個被叫到辦公室裡，被通知去或留的。」過程殘酷。

回帶當年Cookies的舊照以及不和傳聞：

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以四人姿態再戰，Theresa指是要從女孩硬生生裝女人的過程，為了宣傳新歌，她更被迫行「健康性感」：「對於要做（健康）性感的表情，比方說嘴巴微張，眼神迷離，我真的拍着拍着我就哭了，懷疑人生了。」至於組員屢傳不和，Theresa感嘆：「都一把年紀了，哪會在意小時候的是是非非啊，都隨風去吧！」

Theresa Keep得好好！（IG/@theresafu.ww）

點撃下圖重溫出道20周年過程：