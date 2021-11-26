石詠莉鄧健泓迎接百二蚊生存大考驗　溫馨愛巢首度曝光

疫情之下不同階層人士都面對收入減少，生活開支卻有增無減的情況，認真學習開源節流自然是當務之急，myTV SUPER針對這個現實，製作全新原創真人騷節目《一夜夫妻120蚊》，節目將於11月29日上架，邀請來自不同界別的夫妻，接受48小時挑戰，透過參賽者的實際體驗，教大家一個有賺無蝕的搵錢方法。

全新原創真人騷節目《一夜夫妻120蚊》!

顧名思義，《一夜夫妻120蚊》的節目中，每對參賽夫妻每天只獲分配$120作為生活費，既不可以向人借錢，亦不可以濫用家中儲備，在指定時後內花費最少的為之勝出。在首集節目率先應戰的兩對夫妻，分別是演藝界的石詠莉（Sukie）與鄧健泓（Patrick），及藝人經理人陳彩玉（Why）與其足球教練老公黃鎮宇。兩組夫婦經歷年多的疫情影響，同樣面對收入銳減的煩惱，所以笑稱對慳錢已甚有心得，雙方均信心滿滿接受挑戰。

石詠莉（Sukie）與鄧健泓（Patrick）一同應戰！

不過，在比賽正式開始之際，對兩對夫妻來說，原來最大的考驗並非如何以$120度日，而是在嚴峻的生存挑戰中如何互相包容。當製作團隊於比賽開始前為參賽家庭進行大搜查，以防家中有過多儲糧時，鄧健泓苦苦請求下只成功留下一塊雞胸，之後即爆出老婆私藏大量薯片，二人的愛巢亦將首度大公開，可見相當溫馨；另一邊廂黃氏夫婦則因早餐只得兩隻蛋而起爭執，接受$120生存挑戰的同時，夫妻感情考驗也一觸即發。

點撃下圖睇兩對夫婦如何慳錢：