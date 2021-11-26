李家鼎台慶大合照慘遭冷待　被發配邊疆神情落幕畫面勁心酸

TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》雖在上週五（19日）圓滿結束，但當晚引起的各種是是非非仍未完，台慶當晚繼曾傳出緋聞的上屆視帝王浩信與視後蔡思貝毫不避嫌，高調挽手入場，反而要老婆陳自瑤獨自走紅地氈，惹起網民不滿，紛紛要為正印陳自瑤抱不平外，亦有眼利的網民發現在當晚的大合照環節，現年74歲的圈中老前輩李家鼎（鼎爺）慘被發配邊疆，畫面令人心酸，更質疑TVB冷待老戲骨！

鼎爺被安排在第六行最側的位置。（陳順禎攝）

台慶當晚，在臨完騷之前，身為無綫總經理（節目內容營運）的曾志偉出來多謝台前幕後以及觀眾的支持，他還特地多謝汪明荃，表示：「要代表TVB多謝一個人，呢個人係TVB 嘅寶，係我哋TVB 嘅靈魂，60年無間斷服務，亦係我哋嘅領軍人物，佢就係汪阿姐！」並由主席許濤頒發50年金禧大獎給汪阿姐，畫面令人感動。但原來另一位前前後後服務了46年的老前輩鼎爺，此情此刻卻慘遭無情冷落，合照可見，鼎爺被安排在第六行最側的位置，猶如一位十八線藝人，更不時低頭，令人心疼。

鼎爺似足圈外人！（陳順禎攝）

點撃下圖重溫汪阿姐光輝一刻以及鼎爺當晚情況：

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鼎爺入行多年武夫形象深入民心，近年更憑一流的刀鋒及廚藝人氣急升。當晚鼎爺更以藝訓班的武術導師身份參與短劇環節，獲得不少好評。而對於TVB此舉，惹起近5千名粉絲不滿，他們紛紛留言表示憤怒：「請解釋為什麼老戲骨被安排到最角落？」、「應該善待每一位老員工，要懂得感恩」、「對員工太苛刻了！」、「TVB沒落不是沒原因的」和「一大堆不認識的，最熟悉的那個居然低下頭」等等！

鼎爺一向落力主持節目。（梁碧玲攝）