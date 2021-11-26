拳王｜黎耀祥揸林寶堅尼鬥車未算豪　現實擁過千萬名車揸超跑買餸

無綫劇集《拳王》日前（26/11）第三集中，有一幕是黎耀祥開住一架林寶堅尼，途中殺出另一輛法拉利跑車和他鬥車，開住林寶堅尼的黎耀祥真的是十分帥氣！雖然畫面上的名車並不是黎耀祥所有，但其實現實中他和兒子一樣是有名的名車愛好者，擁有的名車每架都是男人的Dream Car。



黎耀祥好型。（《拳王》截圖）

黎耀祥從影30年至今拍攝過百部電視劇及近百部電影，演技備受肯定之餘還曾三度奪得奪TVB「最佳男主角」獎成為「視帝」。順利走紅後，他亦在大趨勢下前北上「搵真銀」，拍攝《大夢西遊之五行山》等作品，而太太則兼任他的經理人，兩公婆拍住上再加上扣投資，近年真的是「豬籠入水」。

劇入面黎耀祥揸林寶堅尼。（《拳王》截圖）

吸金能力言之餘，黎耀祥亦十分懂得享受生活，由最初用作代步的日本車變成歐洲車，4年前更被傳媒拍得揸積架跑車落街買餸。當然，除了「買餸車」之外，黎耀祥也擁有寶馬、Land Rover，老婆亦曾被拍得開住積架名車出入，父母出入揸名車，仔仔黎正橋亦不弱，遠在美國留學時已有一架大黃蜂Camaro座駕，回到香港時，黎耀祥也豪花300萬買了一架麥拿倫（McLaren 570S）給他。據傳媒報道，多年來已入手四輛超過千萬名車，相當豪氣！

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