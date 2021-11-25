拳王｜張振朗拎視帝靠今年　入行十年受盡挫敗可以一舖贏返晒？

《拳王》中張振朗作為男主角，除了戲份重之餘，肌肉量都非常重！早前他苦練多時的爆肌造型亦終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！

張振朗苦練多時的爆肌造型亦終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！

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張振朗今年34歲，2011年一出道就有翻版黃宗澤之稱的張振朗，2012年憑《法網狙擊》中蔡震烈（炸彈哥）而為人熟悉。其後在2014年中正直在綜藝模仿節目《Sunday扮嘢王》因扮演張智霖演唱其版本的《歲月如歌》再度人氣急升，帶上黑超之酷似張智霖於《衝上雲霄II》飾演之角色「Cool魔」。在2015年他亦憑著《愛·回家2》Anson一角入圍頒獎禮「最佳男配角」提名。

似唔似？（節目截圖）

而2017年的《踩過界》的谷一夏更大受歡迎，該年更憑這個角色勇奪星和無綫電視大獎2017「我最喜愛男配角」。而他在《星和無綫電視大獎2017》中亦獲得了「我最愛TVB男配角」一獎，仲爆喊搞到對眼腫晒。除了劇集，還有機會夥拍林盛斌、蕭正楠主持《美女廚房》，展現出他搞氣氛的能力。

喊到嘢都講唔清。（直播截圖）

正當愈來愈多男主角的時候，2019年4月卻爆出「安心偷食」事件，有與黃心穎有不少合作的振朗，有兩部劇集被突然抽起，該年又因「反逃犯條例」的遊行示威而變得緊張，有傳無綫決定將張振朗有份演出《機場特警》押後播出，《堅離地愛堅離地》又先在馬來西亞播出，香港不能同步，振朗立即變成「地獄黑仔王」！他得悉這個名字後則表示欣賞：「呢個朵聽落幾猛料，我鍾意。」

曾被封為「地獄黑仔王」。（資料圖片）

在上年《萬千星輝頒獎典禮2020》中勇奪「最受歡迎電視男角色」，張振朗憑住《反黑路人甲》所飾演的高彬一角獲獎，他這個角色在俊朗的外表下，原來也藏着搞笑，充滿喜感的一面。由《反黑路人甲》中看到，張振朗大有可能成為TVB下一個王牌笑匠，而且，除了搞笑戲份之外，在感情戲方面張振朗都發揮得十分好，表現超班。張振朗在台上邊哽咽邊說出他的答謝名單，一度相當激動，他還不忘多謝屋企隻哥基。

上年奪得「最受歡迎電視男角色」。（資料圖片）

上年連出五部劇，不過今年只有一部《拳王》，但是屬年尾的台慶劇，叫座力絕對夠！所以要爭視帝，就睇呢次！

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