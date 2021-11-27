何雁詩內疚傷害鄭俊弘當年未婚妻　曾淪為第三者：我唔係一個人嚟

何雁詩日前作客陳志雲的YouTube節目《Stephen．傾》，她難得剖白當年介入鄭俊弘（Fred）和富貴未婚妻Beebs，淪為第三者一事，而陳志雲亦口快快踢爆何雁詩曾與謝東閔拍拖。



鄭俊弘（Fred） 與何雁詩（Stephanie） 去年11月7日舉辦結婚儀式。（IG/@honganc）

何雁詩在節目中透露當初與Fred由朋友關係開始，直到二人進了同一間公司關係繼而進一步提升：「佢係鬼佬性格，我就係半個鬼妹仔，幾啱傾嘅，去到同一間公司（星夢唱片）就多咗溝通，好有默契，until有一下大家都覺得可以試下一齊，就一齊咗。（你哋拍拖受到最大嘅衝擊係咩？）咁一定係啲新聞啦，我哋一拍拖已經係一個衝擊。

談到當年一事，何雁詩不時低頭，非常內疚！（影片截圖）

她更直認當時自己不是人。（影片截圖）

當年戀情曝光，何雁詩即淪入第三者，她更坦言為傷害了鄭俊弘前度感內疚：「當時有睇新聞嘅人都知道發生咗好大件事（即係佢有個未婚妻嗰單？）係，我而家都唔係好記得，其實當時係唔係未婚妻？嗰下我都好shock，需要好長時間去deal with，我哋各自嘅career俾咗好大嘅代價，咁多年嚟我都唔係好鍾意講……因為我唔係好想講我另一半嘅壞話，而我係有唔開心同有內疚，我令到另一方唔開心，雖然當時我唔知，呢個係我自己嘅感受，我唔可以代表Fred講任何嘢，但我覺得我唔係一個人嚟，我覺得當時我言行舉指都有問題，講嘢唔經大腦。（講咗啲咩唔經大腦？）我有講我清者自清，但我企喺觀眾立場『你都唔係清者』，我都好理解公眾嘅心情，但我覺得個天係要我經歷呢啲嘢，令我上返啱嘅軌道。」

當年二人在機場十指緊扣甜蜜認愛。（VCG）

她稱有段時間她怕出街會畀人鬧，出入要借朋友的貨Van躲後座避記者。這段時間雖負能量及壓力大，但她跟鄭俊弘互相支持和檢討，決定繼續在一起就不再怨他為何當初隱瞞此事。婚後鄭俊弘給她安全感，故不擔心老公將來會做錯事，最壞的也經歷過了。她坦言喜歡鄭俊弘靚仔陳志雲提到她的前度謝東閔也是靚仔。她表示現在大家是好朋友，對方是好男仔。

陳志雲踢爆何雁詩曾與謝東閔拍拖。（影片截圖）

👇👇👇點擊下圖睇高清星級兄弟姊妹團👇👇👇

+ 40

👇👇👇點撃下圖睇去年結婚盛況👇👇👇