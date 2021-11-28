Kanye West上載與前妻Kim親吻照　公開懺悔：思考如何讓家人團聚

美國饒舌天王Kanye West於今年2月被Kim Kardashian入紙申請離婚後搞作多多，先後跟Irina Shayk及Vinetria兩位模特兒傳出緋聞，更改名為「Ye」。繼日前前妻Kim被傳媒拍得高調跟年紀比自己小26年的新歡Pete Davidson拖手外出後，Ye在Instagram限時動態上載了跟Kim咀嘴的照片，外界認為Ye這個舉動是希望能夠追回前妻Kim。

Ye在限時動態上載的截圖為TMZ文章，而標題為「Kanye West指神會讓Kim跟自己重修舊好，並激勵數百萬人」，更tag了Kim。另外，日前Ye在IG感恩節祈禱片段中誠實公開自己的心理狀態、婚姻、家庭，並坦承自己過去所犯過的錯：「我每天都在思考如何讓家人團聚，及如何挽救我所造成的痛苦，我要對自己的行為負責。」他直言曾依賴酒精來減壓，但因而影響了自己和朋友的關係，更變得容易發怒。

Kim Kardashian與細26年諧星高調拖手 男方被發現頸有「咖喱雞」

提到2016年躁鬱症發作時開始接受藥物治療，令自己很容易受到周遭的人和事影響。另外，他罕有公開談及早前的美國總統大選風波，並指Kim不喜歡自己帶上印有「Make America Great Again」的紅帽：「作為一名賢妻，她只想保護我和我們的家人。而因為我與荷里活絕大多數人政治立場不同，導致家人們成為眾矢之的，這對我們的婚姻造成很大傷害。」

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