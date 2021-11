憑真人騷《Keeping Up with the Kardashians》而爆紅的美國名媛Kim Kardashian今年2月入紙申請與Kanye West離婚後緋聞不斷,自上周公開與家人一同為年紀細26年的諧星新歡Pete Davidson後,兩人再高調地拖手外出,而男方頸上被發現有疑似「咖喱雞」。

兩人日前出外晚膳後駕車離開,Kim與Pete高調拖手公開戀情,男方左邊頸被傳媒發現有深紅色的吻痕。兩人上到車後瘋狂大笑,Kim似乎被男方的幽默感融化了。照片公開後,有大批網民都對於兩人的戀情感到不解,更認為兩人年紀相差26年,加上完全不匹配,相信戀情不會長久。

另外,有網民在討論區批評Kim跟Kanye離婚後抄襲家姐Kourtney跟同類紋身男拍拖。有指Kourtney早前跟紋身音樂人Travis Barker宣佈訂婚後,有網民批Kim根本就是不想家姐搶去風頭而走家姐的路。另外,批評Kim的擇偶品味後,再被網民發現她穿上前夫Kanye品牌的波鞋跟新歡約會這個做法很嘔心。

