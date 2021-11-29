LV男裝創意總監Virgil Abloh罹癌逝世終年41歲　眾星IG發文悼念

Louis Vuitton男裝設計師Virgil Abloh今日（29日）突然傳出逝世，終年41歲。香港時間凌晨Virgil Abloh的Instagram的帖文中表示，身兼LV男裝設計師與Off-White創辦人的Virgil在美國時間昨日（28日）因癌症併發症離世，震驚時裝界。

Louis Vuitton男裝設計師Virgil Abloh因癌症併發症離世。（IG/@virgilabloh）

Louis Vuitton所屬集團LVMH發出聲明哀悼：「我們對這個令人難過的的消息感到震驚，Virgil Abloh是一個天才及充滿遠見的設計師，亦是擁有美麗靈魂與智慧的代表。」而Virgil Abloh的IG證實了死訊，並透露他在2019年患上「原發性心臟血管肉瘤」（Cardiac Angiosarcoma），一直都沒有公開患病消息，只是默默地抗癌。本月初他亦有去到中東卡達出席展覽開幕。

另外，Virgil Abloh的一眾圈中好友都發文悼念，包括「萬人迷」碧咸與太太Victoria、Hailey Bieber、Gigi及Bella Hadid等。其中Gigi Hadid在IG表示：「他的善良和慷慨給他所觸及的每一個生命都留下了持久的印象——他讓每個人都感到被關注和與眾不同。我以及所有有幸在此工作並了解這個人背後真正的超新星和行業都會深深懷念、珍惜和慶祝他。我現在把想像成我們的米老鼠一樣，永遠在我們身邊，永遠被崇拜，永遠神奇，永遠用他獨特的Virgil趣味引導我們。」