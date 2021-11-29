宋智孝破格短髮再登熱搜　粉絲嬲到發聲明要求更換造型師

出道20年的宋智孝最近因剪了一頭破格短髮而頻頻登報，可是幾乎大部分新聞都充斥着負面評論，就連粉絲也不滿新造型像被老鼠咬過一樣。忍無可忍的宋智孝粉絲團，今天 （29日）怒發聲明要求公司更換造型師等。



宋智孝出道20年首次剪短髮 破格髮型引Haha留言：這是甚麼？

自上一集《Running Man》播出後，宋智孝已多次因新造型登上韓國熱搜，播出後當天討論區更出現至少3條熱門帖文，可見大眾對此有不少負面意見，笑言髮型師可能是宋智孝的「黑粉」。其後更有網民翻出宋智孝近年的「出事」造型，因而令其造型師備受批評。

宋智孝自剪了短髮後，已連續幾星期登報。（SBS）

按圖再睇下宋智孝的破格新髮型：

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宋智孝粉絲團今天更發聲明，怒批公司沒有著重藝人的造型，要求公司更換宋智孝的服裝師、髮型師和化妝師。聲明中提及，知道宋智孝與造型團隊是長年友好關係，因此一直默默忍受，但由於去年開始媒體上充斥住有關宋智孝造型的負面新聞，粉絲只好站出來。粉絲團講到藝人的造型不只是滿意粉絲，對藝人的形象也非常重要，直接影響能否接到好作品，因此希望宋智孝公司日後能更重視這問題。

宋智孝粉絲團今天怒發聲明，再一次引起關注。（網上圖片）

髮型更被全昭旻笑像《咖啡王子1號店》尹恩惠的造型。（SBS）

回顧一下長髮時期的宋智孝：

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