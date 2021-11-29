TVB新聞女主播因健康理由離開　林可瑩：亦試過收工暈咗入院

TVB新聞部一向盛產美女主播，而現年23歲的林可瑩（Giselle）便是新聞部其中之一名女神級主播，不過在昨天（28日）她突然無預警下在IG宣布離開TVB，這消息震撼了一眾網友。Giselle入職了TVB已有一年半，對於不能和有看她報新聞的一眾觀眾說一聲再見是感到遺憾，Giselle寫道離開的原因：「謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位，短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播。有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題。我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方以更好的面貌和大家見面，呢節新聞報道完， 多謝各位」。

又一個女神主播離開。（IG：hylam_xxi）

Giselle接受《香港01》訪問時回應:「其實主要係不停跳更返通宵同日頭，身體負荷太大，亦試過收工暈咗同急性蕁麻疹入醫院，所以係時候想停一停。」

另外Giselle在TVB任職主播期間，令到她曝光率大增，因而日常生活也受到人注意。Facebook有一個群組叫「香港新聞主播記者」，有多名網友懷疑Giselle是否一名富家女，因為常看見IG發布的照片拿著的手袋不是LV就是Chanel，手錶則是Daytona和Cartier，認為只是TVB的薪酬根本買不起這些名牌，Giselle笑言：「多謝大家咁留意我嘅生活，我嘅家庭當然唔可以話好富裕，更加富裕嘅人大有人在，而我只係比較幸運有錫我嘅家人，願意供我去外國讀書亦都唔需要我擔心屋企嘅開支。」

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