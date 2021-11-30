姜麗文曾窮得連士多啤梨都買唔起　憶秦沛爭撫養權耗盡全副身家

姜麗文近年憑《開心速遞》外傭「Lisa」一角，以及在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演母親，演技獲好評，終擺脫秦沛囡囡之名闖出一片天。其實當日她與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，原來曾經窮得連士多啤梨都買唔起。

姜麗文當年在加拿大唸完書，於2010年回港前，已於日本 NHK 電視台當兒童節目主持，但因為一圓兄妹檔音樂夢毅然返港。（IG：@lesleychianglove）

姜麗文接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，回憶當日兩兄妹耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP：「除了租錄音室，還要請樂手，又要請攝影師影相和拍MV，拍MV又要請服裝及化妝整頭，好快已經花掉20萬。其實第1年做新人，我們只賺了萬幾蚊，最後我們才知道做獨立歌手是這麼一回事。試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值5、60蚊都買不起，是喊住走。慶幸阿爸不知這件事，但那時真的很辛苦！我和阿哥都無要求過爸爸幫忙，因為阿爸好勤力好辛苦賺錢，特別現在他76歲，我們憑甚麼花他這麼多年來儲下的錢？他該用這些錢跟媽咪（繼母）享受二人世界，自己生存到就沒問題。」

姜麗文試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值5、60蚊都買不起喊住走，但堅持唔同爸爸秦沛講。（IG：@lesleychianglove）

兩父女一直感情非常好，因為他們是秦沛差不多付上全副身家爭回撫養權一手養大：「親生媽咪在我1歲前她已經離開，我不會嬲，但真的對她沒有任何感覺。我只知道爸爸為了keep我和哥哥在一起，全部嘢都畀晒對方，這件事我覺得爸爸好偉大。那時86年，爸爸剛憑《 癲佬正傳 》贏了金像獎最佳男配角 ，但卻因此『即時變窮』！當時阿爸是有甚麼工作都接，我們也在片場見證爸爸拍戲的辛苦，就是為了養家，他真的很偉大、無得頂！」

姜麗文憶述爸爸秦沛，為爭2兄妹撫養權幾乎耗盡全副身家。（IG：@lesleychianglove）