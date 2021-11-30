新冠肺炎︱鄭雨盛、《回答吧》高庚杓確診　Lisa後再有突破性感染

韓國新冠肺炎疫情未有緩和，繼BLACKPINK Lisa後，今天（30日）《回答吧1988》高庚杓也宣布確診。有指高庚杓已完成接種兩劑疫苗，因此與Lisa同屬突破性感染；而帝鄭雨盛今天也宣布確診。



新冠肺炎︱Lisa已打疫苗屬突破性感染 BLACKPINK三成員結果出爐

高庚杓所屬公司宣布今天上午確診消息，已急停所有行程，進行自我隔離中。有指高庚杓目前正在參與Netflix電影《首爾大作戰》，原本12月有大量戲份需拍攝，相信進度會大受影響。多位當紅演員包括劉亞仁、朴柱炫和邕聖祐等都有參與《首爾大作戰》，劇組表示現時所有日程已暫停，所有人員亦會接受檢測，是繼8月有工作人員確診後第二次停工。

而影帝鄭雨盛昨晚也確診新冠肺炎，他目前已立即停工並進行自我隔離，公司表示他身體未有嚴重異常。有指帝鄭雨盛亦已完成疫苗接種，同樣屬突破性感染；日前鄭雨盛曾與好友李政宰一同擔任《青龍獎》頒獎嘉頒，幸好檢測結果則為陰性。

《回答吧1988》高庚杓（右）確診新冠肺炎，有指他已完成接種兩劑疫苗。（網上圖片）

鄭雨盛早前與李政宰一同擔任《青龍獎》頒獎禮。（sports chosun）

韓國11月起開始實行病毒共存措施，餐廳和夜場等都再沒有社交距離限制等，但同時確診人數有升無跌，單是11月28日就有高達3707人確診。即使大部分藝人已打疫苗，但在無口戴環境下工作始終有一定風險，因此接連都有藝人確診消息，情況頗令人擔心。

從高庚杓IG可見，日常他也非常勤戴口罩，但仍難逃病毒。（IG/@ kopular）

這次已是《首爾大作戰》第二次因有人確診而要停工。（Netflix）