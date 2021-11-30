當家主母 | 現場群眾演員爆「毒殺」貓真相　連打入五次不明液體

內地編劇兼製作人于正的新劇《當家主母》上星期被質疑為劇情「毒殺」真貓，雖然劇組之後發花絮澄清，但網友依然不買賬，其後劇組更找到「貓主人」，指貓咪做了「媽媽」，又跑出去玩了，還沒有回來，所以沒有現在的視頻。



點擊下圖睇劇中白貓「中毒」畫面，引人不安：

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這幾日，事件仍在網絡發酵，昨日（29）凌晨，《當家主母》劇組連發兩條微博，一條「嚴正聲明」，宣稱劇組已報警，對「大家矚目小貓在拍攝過程中被劇組毒死」等散播不實言論的一位抖音用戶追究法律責任；另一條則是「貓主人」表示貓咪回家了，但網友發現，「貓主人」的回應疑似是事先準備好的，且視頻中貓咪與劇中貓咪也並非同一隻，因此網友繼續在留言區炮轟。

昨晚，有一位自稱是《當家主母》群眾演員的微博網友「李中賀up」發視頻描述當時的場景，表示拍攝貓死亡的那場戲他就在現場，劇組為貓打了4至5次麻藥，但不知道有多少劑量，貓腿動是有魚線拉扯，在他夜晚6點左右離開時貓還沒有死。在視頻的最後，「李中賀up」還附上在劇中的截圖以及拍攝劇集的個人信息，並連發多條微博稱願意承擔任何法律責任。而在今日（30日）凌晨，「李中賀up」在評論區指自己不確定看到打了4至5次的不明液體是否是麻藥，只是他見到後第一個可以想到的東西。

目前《當家主母》劇組尚未有新的回應。