張馨月同老公林峯一齊炮製美食　屋企廚房佈置溫馨卻被嫌太細

林峯太太張馨月自從生完囡囡後，一直Keep住做Gym，成功回復產前Fit爆身材，日前她在社交平台分享了一系列健身照，並寫道：「健完身的我會做什麼呢？當然是美食獎勵啦。」相中所見穿上Crop Top同緊身褲的張馨月對鏡自拍，馬甲線相當搶鏡！



+ 101

張馨月還分享了自己下廚的照片，她專注地炮製脆皮五花肉，老公林峯雖然沒有出鏡，但就見到他都有幫老婆切葱，兩公婆配合默契，不少網民都留言大讚張馨月出得廳堂，入得廚房，十分賢淑，但亦有人指她屋企的廚房空間太細：「豪宅的廚房不過如此」、「看到了淘寶同款筷子架」、「這個廚房有點小啊」。其實雖然廚房不算太闊落，但設備齊全，而張馨月不時都有曬出屋內環境，可見整體裝修比較簡約，大廳擺放了地墊及圍欄讓囡囡有活動空間，而衣帽間就有兩排衣櫃，方便張馨月換衫同對鏡自拍！

衣帽間有兩排衣櫃。（微博@張馨月Carina）

點擊下圖睇屋內環境：