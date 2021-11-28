謝嘉怡第一次親自化妝全程雞手鴨腳　手震震又𢲷晒頭反應超可愛

上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）入行一年多以來，甚多演出機會，除了拍劇之外，亦頻頻獲邀出席活動，每次出場都明艷照人，當然唔少得造型師及化妝師的功勞。不過私底下Lisa打扮就十分隨意，更不介意以素顏示人，日前她拍片分享第一次自己化妝的經歷，身為新手的她全程「雞手鴨腳」，瀕臨「崩潰」邊緣，但超真實的反應就意外地獲網民大讚可愛！



化妝新手Lisa真係𢲷晒頭！（影片截圖）

Lisa被要求在15分鐘內化好妝，但她卻無從下手，完全不知道具體步驟和化妝品的用量，結果她就好重手，足足用了三倍的粉底液量、兩倍的遮瑕，而且手法「粗暴」，在畫眼線時又手震震畫到出晒界，期間Lisa多次問道：「要搽幾多？我唔知要用邊隻色呀！Oh no! 」幸好最後總算完成，而Lisa對於自己的化妝成果就打4分（10分滿分）。

點擊下圖睇Lisa化妝過程：

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雖然Lisa自稱是「崩潰式化妝」，但最後化完效果都不錯，果然是天生麗質！不少網民都留言大讚Lisa的反應好可愛，一時「𢲷」頭，一時扁嘴，一時搓手，非常喜歡她的真性情，更指Lisa無論妝前妝後都一樣靚！

果然係天生麗質！（影片截圖）