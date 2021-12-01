萬千星輝｜鍾嘉欣陪跑13次從未封后　網民激推今年勢必奪獎

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，提名名單出爐後，出道17年一直無緣「視后」的鍾嘉欣，今年再度憑台慶劇《星空下的仁醫》中的「章以芯」一角成為大熱候選，有網民發現鍾嘉欣至今已在頒獎禮已陪跑了13次，如果今年未能登上「視后」寶座，實在天理難容。



現年37歲的鍾嘉欣在20歲時參加《國際華裔小姐》奪冠入行，不久就獲得公司力捧，在處女劇《皆大歡喜》中飾演洪白嵐一角己深得觀眾愛戴，之後就成為當家花旦，先後飾演過不少著名角色。例如《溏心風暴》的常在心、《飛虎II》的鍾韋恩等，並多次有份入圍角逐「視后」，可謂一直未能作出零的突破。

鐘嘉欣靚足咁多年！（VCG）

鍾嘉欣差不多每年都有劇集在台慶頒獎禮中提名「最佳女主角」，可惜一直都與獎項無緣。（IG/@chungkayanlinda）

據悉，2010年她夥拍陳豪及楊怡等，演出劇集《點解阿Sir係阿Sir》，其中一場喊戲激動人心，一度成為市民茶餘飯後的話題，惟最終仍與視后擦身而過；在2013年她更憑《巨輪》的演出，於馬來西亞頒奬禮上成為「雙料視后」，更一度傳出她與TVB加簽10年長約，可惜仍敗給同劇的田蕊妮。

點撃下圖重溫經典角色：

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之後，2015鍾嘉欣再憑《華麗轉身》內的拜金港女司徒迪迪一角「捲土重來」，但最後亦敗給勁敵《鬼同你OT》的胡定欣。鍾嘉欣多次在各地傳媒及網民支持取得「民選視后」，可惜由始至終仍未能在「主場」香港擲下視后寶座，可算是事業上的一個遺憾。

鍾嘉欣攜子回港爭視后目前身處檢疫酒店進行隔離。（IG/@chungkayanlinda）

去年，闊別熒幕五年的鍾嘉欣不惜由加拿大飛回香港拍攝醫療劇《星空下的仁醫》，她於劇中飾演性格硬朗瀟灑的心胸肺外科副顧問醫生「章以芯」，不少觀眾都大讚鍾嘉欣的演技有明顯的進步，除了在手術中有凌厲眼神相當有戲，與小朋友對戲相當溫柔，眼神母愛氾濫。她亦有再次展示了她的「喊功」，連場哭戲也演得相當到位，讓觀眾看得心痛又肉緊！故此，不少網民都力撐鍾嘉欣今年能夠實室名歸登上「視后」寶座。而鍾嘉欣已帶同3歲的細仔由加拿大秘密返港，似乎勢搶視后。

鍾嘉欣在無綫台慶劇《星空下的仁醫》中，演技備受激讚。

鍾嘉欣再度展示其進步不少的多層次喊功。

點撃下圖睇演技大爆發：