東張主持潘梓鋒傷賈明昇案被判守行為　案情大公開認與吳紫韻拍拖

現年39歲已婚的無綫《東張西望》主持潘梓鋒早前涉嫌打鬥被捕，他被控於2021年8月6日在將軍澳海翩滙一單位內非法及惡意傷害《愛．回家之開心速遞》中飾演「賈明昇」的鄒兆霆。案件今日於觀塘裁判法院再進行審訊，辯方由資深大律師清洪代表。控方指考慮到案件性質及事主已康復，故同意不提證供起訴，願以自簽守行為處理案件，主任裁判官錢禮准被告自簽 1000 元及守行為 36 個月，撤回控罪，另須付堂費 500 元。裁判官告誡被告，守行為期間不得企圖作出暴力行為或威嚇別人，尤其是事主鄒兆霆。裁判官表示被告獲控方不提證供起訴是極之僥倖，提醒潘要好好珍惜今次的機會。

潘梓鋒目前已停工。(潘梓鋒IG)

據該案情指，潘梓鋒與控方第二證人，《3日2夜》女主持吳紫韻於2019至2021年間為情侶關係，後因感情轉差而分手。案發當日約下午 2 時，鄒兆霆正身處吳紫韻的寓所，潘梓鋒突然登門造訪。吳開門後，鄒走入屋並與潘疑因感情糾紛起爭執，期間潘重捶鄒的頭部約 14 下，吳嘗試調停但不果。潘又推鄒至牆邊並用力扯鄒的耳朵，潘其後見到吳哭泣才肯停手。鄒事後到醫院驗傷，驗出左眼眉及左耳有3處撕裂，共須縫10針，他翌日報警，潘於當日被拘捕，在警誡下表示：「我無打人」。

鄒兆霆擔任過《我們香港變幻時》的節目主持。（Instagram／@chow.st）

判刑後潘與代表律師步出法院並握手表示感謝，認為裁決合理。問到何時復工？他表示未清楚，一切需由公司決定。

案件編號：KTCC 1494/ 2021

潘梓鋒與TVB娛樂新聞台女主持吳紫韻曾拍過拖。（IG/ @ngpurple）

潘梓鋒曾與不少女星合作：

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