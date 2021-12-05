陳展鵬6劇在手加埋逾百集　收視王竟擔心冇得播：演員係被動嘅

喺密密拍嘅情況下，陳展鵬成了6劇在手嘅劇霸。(資料圖片）

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚和伍允龍等主演的劇集《唐人街》，雖然在2019年已完成拍攝，甚至連續兩年被安排做節目巡禮劇集之一，但一直未有安排播出，不過近日有傳劇集將改名為《鐵拳英雄》並在明年1月播出。

《超能使者》係2021無綫節目巡禮十四部劇集之一，相信明年應該可以播出。

其實陳展鵬近年一直密密做冇停手，唯暫時只有《逆天奇案》已見街，收視更是今年最高劇集，平均收視27點，最高收視更去到30.2，而存貨除《唐人街》之外，仲有《超能使者》、《黯夜守護者》、《童時愛上你》、《隱形戰隊》以及拍攝中嘅《隱門》。就算唔計客串嘅《隱形戰隊》，5劇加埋都有100集，絕對可以堪稱為「劇霸」，而如果所有存貨明年順利播出的話，陳展鵬明年將有三分一時間陪住大家。

《童時愛上你》近日已拍畢。（資料圖片）

對於《唐人街》改名兼明年有望播出一事，陳展鵬接受《香港01》訪問時表示有聽聞，但自己都唔太肯定，他更笑指此劇多災多難。「好似被肢解一樣，其實就算而家播都已經唔係嗰個味道，不過依然係值得期待嘅。」

陳展鵬在《唐人街》入面有不少打鬥場面，當日劇組亦安排傳媒探班。

而對於6劇在手，問到怕唔怕觀眾睇到厭，陳展鵬就話：「可能3年先播一套呢！你都知演員係被動，好多因素我哋控制唔到，唯一可以做嘅做好角色。」不過展鵬亦慶幸自己在疫市中keep住有工開，甚至試過連踩兩劇。「我係仲有團火，keep住自己嘅演出有質素同多變，好似新劇《隱門》我第一日開工就有動作場面，咁你都知動作場面係要練、排，唔係話有就有，呢啲就係我能夠做到嘅質量。又甚至係唱歌，我搵舒文老師，佢唔會因為我就降低standard ，所以我係辛苦，但亦因為咁我先會進步。

《逆天奇案》為今年TVB最高收視劇集，即使不是台慶劇，陳展鵬仍然很有機會再奪視帝。

另外，《萬千星輝頒獎典禮2021》舉行在即，雖然張振朗同譚俊彥呼聲甚高，但展鵬主演嘅《逆天奇案》暫時係今年收視最高劇集，被視為黑馬，但展鵬就似乎唔多有信心，他說：「《逆天》唔係台慶劇，呢個係公司安排，自己盡咗力就Ok。起碼而家出街觀眾會嚟同我傾計，呢個都係得著同幾估唔到嘅事，因為以前未試過。」