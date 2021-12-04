梅艷芳曾剖白兄妹情認與哥哥關係疏離　梅啟明反指：是她欠我太多

已故香港天后梅艷芳的胞兄梅啟明前日（2/12）入稟高等法院，控告電影製作公司安樂影片有限公司，指其製作發行的電影《梅艷芳》侵犯版權。梅啟明聲稱持有梅艷芳的商標，《梅艷芳》一片在未經他同意下使用了該商標，遂入稟安樂影片索償，並要求禁止再冒梅艷芳的商標，但當中未有列明索償金額。

梅啟明入稟控安樂電影有限公司侵權。（資料圖片）

梅啟明與梅艷芳 (阿梅) 雖然是親兄妹，可是兩人感情並不深厚。阿梅曾接受傳媒訪問，坦言與梅啟明關係比較疏離，她只會透過梅媽與哥哥溝通，從媽媽口中才得知哥哥的消息。她又指自己跟屋企人緣薄，她是有義務和必須去照顧媽媽，但對於其他兄弟姊妹，則不便做得太多，直言她肩膊負荷已很重，所以她真的很攰。

梅艷芳指自己跟屋企人緣薄。（《烈艷紅唇》唱片封套）

梅啟明在阿梅死後，曾於一次訪問中談到阿梅時表示自己從沒做過令阿梅不開心的事，沒對不住阿梅，甚至說：「是她欠我太多。不是我欠她太多！」梅啟明又謂當年自己借阿梅錢做生意結果虧損幾百萬的事情都是外間造謠，當年外界有指梅啟明借了阿梅200萬元用來開公司，但是最後公司9成的資金卻不知去向。梅啟明就聲稱他當年是問阿梅借了30萬元在元朗辦狗場，之後他去了美國發展，狗場交給了梅媽打理，是梅媽搞到一團糟才虧了錢，但阿梅沒有埋怨，然而外界卻造謠說他虧了阿梅的錢。而往後多年他又陪伴梅媽就阿梅的遺產分配不停打爭產官司。

梅艷芳死後不斷被「消費」，令一眾梅迷心痛。(東星娛樂)

梅媽覃美金對兒子行為不滿。（資料圖片）