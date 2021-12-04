40歲黃伊汶剖白當年息影原因　曾與余文樂拍拖5年轟動一時

現年40歲的黃伊汶當年憑歌曲《戒男》及《好睇》曾經贏得「性感舞后」之稱，紅極一時。直到2009年她突然息影，淡出娛樂圈，她最近在陳敏之的YouTube Channel中就剖白自己當年息影的原因以及近況。



現年40歲的黃伊汶出道時有少男殺手之稱。（IG/@wongemme）

黃伊汶稱自己大慨2009年開始淡出娛樂圈：「又出咗幾張唱片，我又覺得自己係咪可以試吓另外一樣嘢呢？當時我又搵到一隻手錶，嗰時又覺得對呢樣嘢有興趣，本身自己都係讀設計，後來就攞咗隻手錶返嚟諗住做一啲推銷嘅工作，諗住都係一次性。點知個反應比我哋預期中好，除咗買嗰批手錶之餘，又多咗人搵我哋做代理，慢慢開始就變大，之後就好努力做，做咗2、3年又覺得好似好安全好穩定，就真係開始慢慢退出娛樂圈，主力做手錶。」黃伊汶成功轉型為商人後，在2015年更被邀出任香港鐘錶業協會董事，成就受業界所認同，是一位有著藝術家情結及商業元素的青年女性企業家。

黃伊汶當年憑其歌曲《戒男》及《好睇》精彩的舞蹈表演深入民心（VCG）

余文樂和黃伊汶有過5年情，當年有傳因為余文樂花心導致二人情變，卻在分手後對女方念念不忘。（VCG）

黄伊汶多年來都Keep得好好！（影片截圖）

直到2019年，黃伊汶透露已經把品牌賣給別人：「（你捨得呀？）捨得，尤其做生意賣仔勿摸頭，你覺得係時候，難得有人賞識個品牌，希望帶到另外一個地方，我係完全歡迎，咁啱我又有個仔，所以從上年開始就停止咗手錶生意，呢一年開始就專心照顧我嘅大小陳生。」而黃伊汶不時亦會在IG曝光其超豪華的複式大宅，生活富貴。

黃伊汶將品牌搞得有聲有色。（VCG）

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