歌手．門︱Dear Jane得Howie寫歌隊友冇貢獻？ 　Tim：好信任佢

ViuTV音樂訪談節目《歌手．門》昨晚（3日）繼續由樂隊Dear Jane和C AllStar分享音樂生涯背後的故事，面對網民的種種疑問包括Dear Jane除Howie作曲外，其他成員是否沒有貢獻？為什麼不繼續做摇滾音樂？Dear Jane在節目中逐一解答大家的提問，而C AllStar亦有親解休團原因。



面對網民的種種疑問包括Dear Jane除Howie作曲外，其他成員是否沒有貢獻？為什麼不繼續做摇滾音樂？Dear Jane在節目中逐一解答大家的提問。（影片截圖）

Dear Jane大部份的作品都由Howie作曲，有網民直指他們要改名「Howie朋友隊」，更指其他成員在創作上沒有貢獻，主音Tim直認「係呀」：「之前寫咗好多歌同Demo，但唔使用。音樂上嘅嘢，好信任Howie。」他們先後創作出很多情歌，On仔（陳健安）直言很喜歡Dear Jane初出道時的Punk音樂，不少網民亦質疑他們是否因迎合市場而放棄創作這種類型的歌曲，Jackal語帶無奈表示：「其實我哋做咗好多Rock同Punk歌，係冇咁受歡迎，大家覺得好似冇出過咁樣。」Howie笑言：「平均兩隻Rock歌先出一隻情歌，但普通觀眾完全冇理嗰兩首。其實我哋冇放棄過，只係首Rock歌渣啫。」

Dear Jane大部份的作品都由Howie作曲，有網民直指他們要改名「Howie朋友隊」，更指其他成員在創作上沒有貢獻，主音Tim直認「係呀」。（影片截圖）

組合難免會遇上意見不一的情況，C AllStar的四位成員亦有意見不同的時候，問到他們會如何妥協，King指：「只要有兩個字講出嚟，我哋就接受，就係『大局』」。On仔亦有親解休團原因：「好多時都要將自己嘅稜角收少少先，要顧咗大局先。去到某個程度，稜角已經愈嚟愈大，所以嗰時休團。為隊友諗，係時候有啲Solo Project要搞下。」釗峰續指約定大家暫停做C AllStar的任何音樂，先能鞭策大家做自己喜歡的事，On仔再解釋：「休團原因係各自各發展單飛嘅事，然後某一日會集合返。」

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