全民造星IV｜被指曾是姜濤中學暗戀對象　Ada仔︰嗰陣時冇講過㗎

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》雖然還在播放中，但一班參賽者就已經吸引到大量粉絲追隨，且已陸續接廣告。當中的4位參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）和Ada仔（姜咏鑫）於周一（6日）一齊出席口罩品牌活動。這4人的組合令人感覺新鮮，被問到女團是否已成型，Ada仔說︰「咁又唔可以咁講，因為始終仲有好多參賽者都好叻，好優秀，同埋我哋而家都係未知數所有嘢都係。」



4位參賽者（左起）Ivy So、Yoyo、Marf、Ada仔出席活動。（梁碧玲攝）

以往的《造星》參賽者都會表示玩比賽就完全沒時間工作和賺錢，且更要「倒貼」去上堂學唱歌等，Marf早前接受傳媒訪問時亦直言要問家人借錢。現在她們慢慢開始有廣告，會否可以幫補一下收入？Yoyo說︰「廣告方面都唔係即刻收到錢，哈哈！所以我現階段都係零收入啊！當然而家係開心，有工作，但暫時呢個階段都仲係零收入當中，同埋比賽真係會用好多金錢，所以希望遲啲可以再努力啲！回返本！」她續說︰「我係靠積蓄，因為我參加呢個比賽自己已經暫停咗我嘅工作啦，就唔想更加令到屋企人有個負擔，所以我盡量都用自己嘅積蓄囉！希望唔好有一日要問佢哋借錢。」

Ivy說︰「其實我都有問佢哋（家人）借錢，其實啲唱歌堂、跳舞堂都係貴嘅，咁我之前都有諗住淨係靠自己，但後尾都唔係好掂啊，就開始問佢哋攞錢。」而Marf都好乖女，她說︰「所以其實第一桶金都係畀返晒佢哋㗎咋！」Ivy即刻認同說︰「想快啲有錢交家用！」

Ada仔表示跟姜濤只是同校過一年。（梁碧玲攝）

有傳言指姜濤中學暗戀的女生就是Ada仔，不過他之後已否認傳聞。（IG@keung_show）

另外，有傳言指姜濤在中學時期，還是肥仔時，暗戀的女生就是Ada仔，但姜濤已否認過傳聞。這天Ada仔亦再有回應道︰「我同佢（姜濤）識啊，其實我同佢識嘅時間就淨係喺我form 1嗰段時間，其實真係好短，喺我form 1之後，佢就轉咗校，所以我哋之後都冇再聯絡，我哋聯絡嘅時間都係喺學校。（咁佢暗戀嘅人係咪你？）嗰陣時冇講過㗎，所以我都唔知！」Ada仔透露姜濤知道她參加比賽亦有跟她打氣，「佢（姜濤）好好啊，喺96強入60嗰日，佢有同我講加油，跟住我都有即刻覆返佢message話多謝。（會唔會怕變『姜糖』公敵？）當然有啦，但係我都OK嘅，因為始終佢哋都會好着緊佢嘅感情，或者係生活狀況、私人生活，咁我都理解嘅，但係事件澄清咗之後，好多fans都好理智，所以我都OK嘅。」

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