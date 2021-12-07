無綫前藝人林師傑歐陽巧瑩已移民英國：希望有個農場可以經營B&B

TVB前藝人林師傑 (Auston) 與港姐出身的老婆歐陽巧瑩 (Tammy) ，原來於兩個月前已移居英國，並帶同了兩隻愛犬一起過新生活。Auston前日（5日）在網上做直播時透露有不少朋友都問他何時回港，他表示︰「喺呢度多咗空間同時間，我唔想返嚟……喺香港唱片公司唔buy，電視台唔buy，哈哈！後來有上Viu，《CHILL CLUB》都有邀請我，不過身處香港時，我動用唔到一啲事物，做到我想做嘅嘢。」他更已定下明確目標︰「希望有個農場，可以經營B&B招待你哋嚟住，我又會繼續整理舊車，畀你哋可以租我車用，享受郊外體驗。」

林師傑獲老婆歐陽巧瑩力撐。(歐陽巧瑩ig)

Tammy昨日就於她的IG post了他們夫妻帶同愛犬搭飛機的照片，並留言表示：「多謝大家關心 😘香港係我嘅根，從來都冇諗過自己會離開香港。記得三年前，結婚度蜜月人生第一次踏足歐洲，周圍都好靚，老公同我講：『第日想同你一齊嚟呢啲地方生活』我記得我嗰陣答佢：『我真係太鍾意香港喇，冇地方比香港更啱我。』三年後，香港已經太荒謬，我好x傷心。有人選擇留低，有人選擇離開。我最後揀咗離開，我想做嘅嘢，留喺香港真係做唔到，冇空間冇自由，希望大家明白。仲有，我好多有家庭嘅朋友想走但係話走唔到，其實要離開唔係想像中咁難。」