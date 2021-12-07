歌手．門︱洪嘉豪曾因定位感迷茫　麗英輕鬆面對負評：推動進步

ViuTV音樂訪談節目《歌手．門》昨晚（6日）邀請「小薯茄」麗英以及洪嘉豪大談音樂生涯背後的故事。麗英坦承初出道時遇過不少負評，「你把聲好雞仔」、「你啲歌咁奇怪，點解可以派台？」等等，慶幸性格樂天的麗英找到方法從容面對。奪下「2018叱咤樂壇生力軍」的洪嘉豪曾經對自己的定位感到迷失，更一度萌生放棄念頭。近年樂壇新人輩出，嘉豪明白難免會有比較，不過最重要的是在能力範圍內做到最好。



近年樂壇新人輩出，嘉豪明白難免會有比較，不過最重要的是在能力範圍內做到最好。（影片截圖）

「小薯茄」麗英先後推出《明明單身最開心》、《矮妹正傳》等等的個人作品，她坦言初初出歌時遇到不少負評：「佢哋會話『你把聲好雞仔』、『你啲歌咁奇怪，點解可以派台？自己玩就算』。負面評論都可以搵到改善嘅嘢，暫時覺得幾好，可以推動自己進步。」沒有唱片公司的幫忙下出歌，麗英說好壞參半：「主導性高，自由度大，可以決定任何題材。但人脈上就輸蝕啲，完全唔識音樂上嘅事，好似派台、有關發行嘅都唔太熟悉，要邊做邊學同慢慢累積人脈。」

「小薯茄」麗英先後推出《明明單身最開心》、《矮妹正傳》等等的個人作品，她坦言初初出歌時遇到不少負評。（影片截圖）

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洪嘉豪在成為歌手前曾做了六年音響方面的工作，節目上他亦有跟大家講解一些小知識，例如有歌手會說「我想支咪濕啲」，意思是殘響，可以將歌者的尾音自然拉長，達到強化聲音情緒效果：「唱Live時就會慳力啲。」至於為什麼放棄做音響轉做歌手，嘉豪直言做音響太辛苦：「嗰種辛苦係唔能夠想像，朝早6點出門口，做到凌晨兩點。音樂方面講，由細到大都鍾意聽歌，想試下同埋覺得音樂好玩啲。」

洪嘉豪在成為歌手前曾做了六年音響方面的工作，節目上他亦有跟大家講解一些小知識。（影片截圖）

2018年勇奪新人金獎的嘉豪坦言明白沒有新人光環的意思：「當觀眾對你冇咗新鮮感，佢哋就會對你冇太大興趣，然後會有啲再新鮮嘅人出現，就會令你冇咗所謂嘅光環，注意力唔再喺你度。」初出道時，公司為他定下文青形象，但卻因為真實性格並不如此，令他一度對自己的定位感到迷失：「負面啲嘅情緒嚟到，我真係有諗過放棄。幸好呢年我搵得返自己嘅性格，呈現一個點嘅自己喺觀察面前，就冇再覺得搵唔到自己位置。」

近年樂壇新人輩出，問到會否擔心有比較，嘉豪明白這是在所難免的事：「總會有人比較，我唔信A好過B，真係唔相信B冇樣嘢好過A，最重要知道自己係咩人，自己範圍做到最好係我而家心態，最緊要同自己比。」他亦首次在電視前自彈自唱一手包辦曲詞編監的新歌《救》，亦透露下年年頭將推出「非主打歌迷你專輯」：「將自己內心挖出嚟同大家分享。」一眾「院友」（嘉豪粉絲專稱）表示十分期待！

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