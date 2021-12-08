叱咤2021｜盧瀚霆《Megahit》網傳有獎拎　神徒疑保送入最歌十強

商台第49周「903專業推介榜」近日備受質疑，有網民指張天賦（MC）的《記憶棉》遭打壓，根統計指《記憶棉》在過去一周播放了9次但榜上無名，反而林奕匡的新歌《解答》播了5次、陳柏宇的《對得起自己》播了6次，兩首歌都有上榜。

Anson Lo去年曾獲叱咤樂壇生力軍銅獎。（IG@ansonlht）

今日又有報道指，商台於下月1日舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》公平公正亦受到質疑。近日頒獎禮正接受各個「我最喜愛」項目投票，現階段正投選「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強，昨日公布的15強中，組合MIRROR及成員總共有8首。不過報道指，有網民指控有盧瀚霆（Anson Lo）fans種票，有「神徒」（Anson Lo fans）在通訊軟件中認叻：「倒咗成4粒鐘，終於倒晒果200票落去，未盡力嘅就繼續努力，希望下星期一有機會同大家再並肩作戰。」並附圖顯示大量投票給（Anson Lo）歌曲《Megahit》。但事件最後變成羅生門，有人質疑種票，亦有人反駁抹黑偶像。

昨日公布的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十五強走勢，MIRROR佔了八首。

之前網上亦曾流傳一份得獎名單，當中指《Megahit》可以打入「叱咤十大」第九位。根據賽制，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強將於後日（10日）中午12時截止，並在下周一（13日）在10強中投選5強，再在頒獎禮當晚由現場山觀眾選出各個「我最喜愛」獎項。

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