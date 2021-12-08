Jer有邀請女友睇騷 Edan有留意MC歌曲被落榜：好欣賞佢作品

有指被視為新人大熱的張天賦（MC）的歌曲《記憶棉》被落榜，Edan說有留意新聞。（鄺鈺瑩攝）

MIRROR六子姜濤、Anson Lo、Ian、Edan、Jer以及AK一連兩場的演唱會今日（7日）於會展正式開騷，他們準備不同環節包括自彈自唱、連番熱舞等盡騷才華。六子完騷後接受訪問時謙虛表示仍有很多微細位可以改善，明天會帶更好的表演給觀眾。

演唱會上，Anson Lo自彈自唱《不可愛教主》，他說籌備了約兩星期，演出時非常緊張：「彈琴嗰part比預期中好啲，順利過噚日full run，好值得高興。」早前與女朋友鬧交的阿Jer坦言有邀請女朋友到場：「有邀請女朋友嚟，近排忙住籌備個騷，未處理感情生活嘅事，希望集中個騷之後再處理。（有冇歌特唱畀女朋友聽？）冇㗎，跟住個騷嘅主題揀歌。」Ian亦被問到女朋友Amy有沒有到場，他說：「以我所知冇，Daddy媽咪有嚟。」

演唱會上，Anson Lo自彈自唱《不可愛教主》，他說籌備了約兩星期，演出時非常緊張。（鄺鈺瑩攝）

阿Jer坦言有邀請女朋友到場睇騷。（鄺鈺瑩攝）

MIRROR六子開騷 Anson Lo自彈自唱 AK勁歌熱舞炒熱氣氛

另外，有指被視為新人大熱的張天賦（MC）的歌曲《記憶棉》被落榜，Edan說有留意新聞：「有睇到但詳情唔清楚，本身識MC，《造星2》一組，好欣賞佢作品，獎項唔重要，最重要係有好音樂帶畀香港市民，最好大家繼續留意香港樂壇。」叱咤《我最喜愛歌曲》15強中，MIRROR的歌曲就佔了8首，AK說會以團歌優先：「一定係MIRROR行先，除咗我哋，大家都要投自己喜愛嘅歌曲同歌手，令到樂壇更百花齊放就最好。」

正副隊長合唱《虎道門》。（鄺鈺瑩攝）