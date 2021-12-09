劉嘉玲爆梁朝偉不講道理已到了最高境界：在外面扮慘，是真正影帝

昨日 (8/12)是劉嘉玲56歲生日，她於前晚已舉行了盛大的生日宴會，而她摯愛的老公梁朝偉 (偉仔) 當然也有陪伴在側。嘉玲與偉仔由拍拖到結婚至今，相知相愛逾30年，一直都十分恩愛，網民近日就重溫了嘉玲曾經公開吐槽偉仔的短片，直指兩人的相處充滿了情趣，羨煞旁人。

嘉玲與偉仔相知相愛逾30年。(梁朝偉ig)

該短片是嘉玲於內地節目《吐槽大會第二季》擔任嘉賓的其中一節片段，嘉玲吐槽偉仔表示：「娛樂圈裡的八卦新聞總是說，梁朝偉跟劉嘉玲一起，真是冤了去了，劉嘉玲夜夜笙歌，好可憐呀！劉嘉玲夜夜笙歌，天天在家打麻將，梁朝偉還要開車出去買宵夜回來，還要斟茶遞水地在旁邊服侍」嘉玲隨即笑言：「我也想啊，我想得美啊。」

嘉玲公開吐槽老公梁朝偉。(youtube截圖)

之後劉嘉玲進一步吐槽說：「梁朝偉天天在家是一副可憐的樣子，在外面扮慘，我們兩個都是演員，我在戲裏肯定是演得很好的，可是他在戲裏戲外都是真正的影帝。」嘉玲更引用張愛玲的一句話「結婚之後，誰不講道理，誰占上風」，說：「張愛玲這句話我覺得說得很對。我們家裡那個 (梁朝偉) 不講理不講道理已經到了最高的境界了，他連話都不講，他就是拿一雙很憂鬱的眼睛看著你，直到你煮一碗麵給他。」公開了兩人平日相處的真實情況，雖然口裡在吐槽老公，臉上卻流露出幸福的笑容。其實從她的話裡可見偉仔真的很寵她，當兩人遇有爭拗並不會跟她講道理，而是默不作聲地用深情的眼神去看著她來化解，果然高招。

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