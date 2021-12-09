魯豫有約 | 鍾欣潼自爆離婚最不捨男方父母　蔡卓妍不後悔曾結婚

Twins近來都在內地發展，除了同容祖兒（Joey）拍攝「龍虎豹」的專屬真人騷《因為是朋友啊》之外，還作客《魯豫有約一日行》，暢聊工作與生活。



Twins最近作客《魯豫有約一日行》。（微博@魯豫有約）

其實蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌）都因為家庭變故在心理上受到些創傷。阿Sa坦言，父母的離婚造成了自己很怕面對衝突的心理：「你看我好像平常講很多話，然後好像挺聰明的樣子，但我吵架很爛的，我是據理力爭工作，生活中我吵架我就哭，我心裏面是很害怕的，就會一直抖一直抖。」

阿Sa在生活中很怕面對衝突。（視頻截圖）

而阿嬌一歲時，爸爸已經離世，媽媽也沒有陪伴成長，她哽咽地說：「我很漂泊，轉了很多個學校，寄養在很多不同的家庭過，所以跟這個世界很陌生，很害怕，我是進公司認識到她們之後，才慢慢地有安全感，才慢慢地學會笑。我以前是不笑的。」做了藝人之後，霍汶希（Mani）時常提醒阿嬌要笑，一開始令她覺得好辛苦：「笑好辛苦哦，但這是我的工作，後來慢慢我覺得我的生活影響我，我會變得喜歡笑。」

阿嬌從小就過著漂泊的生活。（視頻截圖）

出道20年，阿Sa同阿嬌一起經歷了很多，婚姻之路也都以失敗告終，但對於愛情以及生BB的態度，她們則有所不同。阿Sa直言：「你問我以前有沒有後悔，沒有，因為我真的愛；但是如果你問我現在還會不會結婚，我不知道，不是說我沒找到我愛的人，只是我覺得對於結婚的看法就不一樣了。以前太簡單了，就覺得兩個人相愛，然後就結婚了，但是沒想到結婚之後，相處是一個很大的學問。」談起小孩話題，阿嬌表示：「我希望有，但是也不強求，就是老了還是要想一個小朋友會陪伴你。」她隨即笑言：「我覺得我基因不差，希望了，如果沒有也沒關係。」阿嬌指自己之所以同賴弘國結婚，是因為對方的家庭氛圍很好，父母都很高知，她會因為家庭愛一個人：「我哭得最厲害是，我不捨得他爸爸媽媽。」一旁的阿Sa對於生B則暫時沒有想法：「我也挺愛我男朋友的。因為你很愛那個人，你就很享受兩個人的時光，兩個人的時光實在太好了，你就不想生一個人出來破壞它。」

雖然感情方面的看法不同，不過阿Sa同阿嬌對於未來的計劃則比較一致。阿Sa透露，兩人現在在上海租樓住，亦開始在交社保：「交一年，但是新房就應該買不了，二手的可以，因為交完社保我們分數也不夠。」不講不知，阿嬌已經在上海待了一年，阿Sa也已經半年了，兩人目前決定未來大部分時間都在上海。

兩人已開始在上海交社保，似乎有意在當地買樓。（視頻截圖）