封神：妲己 | 鍾欣潼網絡電影豆瓣僅2.8分　網友：不要再接爛片了

由鍾欣潼（阿嬌）主演的內地網絡電影《封神：妲己》近來成為熱話，她扮演的妖妃「妲己」因造型問題遭到全網詬病，劇情、特效也被吐槽，豆瓣評分僅2.8，位列「豆瓣電影古裝片排行榜」倒數第4位，是今年目前為止排名最低的同類型影片，今日（4日）更登上微博熱搜首位，引起網友熱議。



其實阿嬌的外貌一直備受認可，標準的鵝蛋臉，五官精緻立體，輪廓圓潤，線條柔和，比較親切，眉眼有幾分英氣但眼神溫柔猶豫，同「妖艷」基本不沾邊，加之拍攝這套電影時，由於身體爆肥腫脹，看上去很富態，完全脫離角色，因此網上基本一致負評，網友對阿嬌也有些「恨鐵不成鋼」的感覺：「阿嬌，答應我不要再接爛片了」、「求求阿嬌看看劇本再接吧」、「明星們能不能愛惜自己的羽毛啊！如果我是她的粉絲，會氣死」等。

觀眾對阿嬌在戲中的狀態很是驚訝。（視頻截圖）

縱觀阿嬌近10年來的作品，參演的多數是製作粗糙的內地電影，無論是上映抑或網絡電影，在豆瓣評分基本沒有超過5分，影視道路似乎有些岌岌可危。雖然內地機會多，但競爭也非常激烈，且她的演技多年來沒有什麼進步，對於40歲的阿嬌來講，可以選擇的角色並不多，如果繼續接拍爛戲，口碑只會越來越差，令粉絲們也很惋惜。

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