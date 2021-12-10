17歲許恩怡闖內地影壇　盤點五位最具潛質星二代！

日前「Miu Miu Women’s Tales（女人的故事）」有多位星二代出席，包括許恩怡（Natalie）、林愷鈴（Ashley）、任晴佳（Ella），三位靚得各有特色，非常受網友歡迎。



其實星二代向來備受關注，不少人都繼承父母的良好基因，具備明星潛質，前途不可限量。好似最近新彈起的許恩怡，2004年出世，是香港女星柏安妮女兒，遺傳媽媽精緻立體的五官，又多了幾分甜美，笑起上來感染力十足。17歲的她憑藉青春歌舞電影《燃野少年的天空》受到關注，不止演技獲讚，舞蹈功底也相當扎實，更一舉斬獲第34屆東京國際電影節金鶴獎最佳新人獎，實力不俗。目前在IG坐擁逾3000粉絲，微博也有兩萬幾人follow。第二套電影還同于和偉、郭麒麟等合作，在內地影視界也佔有一席之地。

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另一位已出道的星二代就是大家非常熟悉的林愷鈴（Ashley），在IG有約5.3萬粉絲追蹤，完美繼承媽媽龔慈恩的靚樣，身材高䠷，氣質不俗，冷艷又清純，可塑性極高。2017年簽約銀河海潤演藝有限公司至今，Ashely不止已完成五大主流雜誌封面拍攝，甚至幾乎登邊大部分本地雜誌封面，時尚演繹力滿分，絕對是一位極具實力的後起之秀。

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任達華同琦琦的女兒任晴佳自幼已是各大時尚品牌的寵兒，甚至在去年完成了五大主流雜誌封面大滿貫。17歲的她身高已接近180cm，雙腿纖幼，又直又長，行騷氣場十足，極具超模潛質，在IG有2.1萬人關注。

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作為一代性感女神邱淑貞的女兒，沈月樣貌愈發精緻，也有媽媽的影子，小臉配上圓潤的五官，可愛又鄰家。熱愛穿衣搭配的她不時都會在IG分享自己的style，目前在IG已認證「時裝模特兒」，吸引21.6萬粉絲follow，未來可期。

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有「TVB御用奸人」之稱的駱達華在內地安家多年，20歲女兒駱欣言（Natalie）已出落得亭亭玉立，與前幾位星二代不同，駱欣言目前以學業為重，不止擅長大提琴、古箏、B-box，打籃球也有一手，且畢業於上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」，更獲英國著名學府倫敦大學學院（University College London，UCL）及倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，LSE）錄取，才色兼備。有指她有意入行，但爸爸要求先完成學業。