Stephen傾︱張惠雅當年被指介入陳法拉婚姻　親爆與薛世恒關係

現年33歲的張惠雅（Regen）曾被指介入老闆薛世恒和陳法拉的婚姻，被冠上小三之名的她受盡千夫所指，加上在歌唱事業迷失方向而患上抑鬱症。當時Regen決定暫時放下歌手身份，到澳洲Working Holiday沉澱人生，這次的離開亦令HotCha成員各自發展。昨日（9日），Regen作客陳志雲節目《Stephen．傾》重提當年與薛世恒見面一事，她更懷疑有一名男藝人洩露其行蹤以換取見報機會。



Regen作客陳志雲節目「Stephen．傾」重提當年與薛世恒見面一事，她更懷疑有一名男藝人洩露其行蹤以換取見報機會。（影片截圖）

爆娛樂版潛規則

Regen表示從未做人第三者，卻無奈被指介入別人的關係。她說當年約老闆薛世恒見面是為了傾離開公司的事，去到後期才懷疑被人洩露行蹤以換取見報機會：「我嗰時去Working Holiday，同公司講想離開，而家仲有個謎團好想解開，好後期先知有夾新聞。以前HotCha時期，公司好保護我哋，唔會接觸人，12點前返屋企打返公司報到。後期先知要上到封面，就要夾到新聞，如果嗰格個新聞係另一人，就可能係佢放料。後來望返以前我啲新聞，嗰次係好似俾人跟，嗰時從來冇人跟我，好似知我住邊就跟我，Suppose得我、薛生知道會見面傾呢件事。」

Regen曾被指介入老闆薛世恒和陳法拉的婚姻，被冠上小三之名的她受盡千夫所指，加上在歌唱事業迷失方向而患上抑鬱症。（視覺中國）

TVB力捧中生係爆料人?

陳志雲追問爆料人的身份，Regen說是同劇的一位演員：「前一晚有兩個Artists一齊拍完劇收工去飲嘢，我有講過，即係得呢三個人知。我諗會唔會係佢兩個其中一個講出嚟，後尾望返個新聞有一格係佢。我諗佢冇諗過件事咁嚴重，最後就影咗出嚟。」面對陳志雲的旁敲側擊，Regen支吾以對：「男仔、一定識、拍劇多，好似姓海。」陳志雲直指是海俊傑，Regen聽後激動噴口水，陳志雲更加確認爆料者就是海俊傑：「如果我講錯你會否認，你冇否認。」