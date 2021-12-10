鄭爽起訴五間公司索賠1.08億片酬　當中包括其母控股公司！

30歲內地女星鄭爽今年初因代孕、棄養等問題被封殺，牽連出天價片酬、陰陽合同、偷稅避稅等問題，令全網嘩然。



鄭爽已被列為劣跡藝人，難再復出。（Instagram@shuang_mythichy）

據悉，鄭爽拍攝電視劇《只問今生戀滄溟》（原名《新倩女幽魂》）收取1.6億（約1.9億港元）片酬，當中涉及陰陽合同、避稅等問題，在8月尾時，央視新聞曾報道指上海市稅務局方面將對她追討稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣）。而在12月9日下午，ST北文（北京京西文化旅遊股份有限公司）發布公告顯示，鄭爽起訴五間公司，索賠1億多片酬，並請求ST北文、北京世紀夥伴文化傳媒有限公司、天津嘉煊影視文化傳媒有限公司、浙江唯眾影視傳媒有限公司四間公司對1.0825億元承擔連帶責任。

北文表示，該劇大部分片酬合约均由天津嘉煊与演职人员签订。但截至该公告日，劇集尚未最終製作完成，因此天津嘉煊尚未提交最終結算報告，故公司暫無法準確核算總片酬、演職人員片酬、單集片酬、片酬占總成本比例等資料。或許因此，鄭爽遲遲未能收到應得的「報酬」。雖然公司是該劇的投資出品方，但未與鄭爽及其關聯公司簽署過相關協議。公司將積極應訴，並將採取法律手段，維護公司合法權益。

《只問今生戀滄溟》已被禁播。（網絡圖片）

而在張恆之前的爆料內容中，2019年6月26日、27日，上海晶焰沙分兩次收取了由浙江唯眾匯入的增資款，兩次金額分別為7500萬和3700萬，合計1.12億元，在ST北文的公告中，鄭爽提出的其中一訴求為請求確認浙江唯眾與上海晶焰沙簽訂的《增資協議書》及其《解除協議》無效，證實兩間公司確實有資金往來。

上海晶焰沙是鄭爽母親的公司。（視頻截圖）